07:23  06 жовтня
У Вінниці чоловік вистрілив хлопцю в обличчя – його затримали
10:17  06 жовтня
На Полтавщині Toyota вилетіла в кювет та перекинулася: загинула 21-річна киянка
08:54  06 жовтня
На Кіровоградщині в орендованій квартирі знайшли мертвою 17-річну дівчину
06 жовтня 2025, 11:39

ЗСУ вдарили по аеродромах і нафтобазі в Криму – "Кримський вітер"

06 жовтня 2025, 11:39
Фото: Кримський вітер
У ніч на 6 жовтня українські дрони здійснили удари по аеродромах "Саки" та "Кача" на території Криму. Вибухи були чути у Феодосії, Євпаторії та Сімферопольському районі

Про це повідомляє моніторинговий канал "Кримський вітер", передає RegioNews.

Зазначається, що спершу вибухи пролунали поблизу аеродрому "Саки" в Новофедорівці. А згодом стало відомо про атаку БпЛА у Феодосії, Євпаторії та в районі села Андріївка, поруч із яким розташований аеродром "Кача".

Пізніше стало відомо, що у Феодосії було зафіксовано влучання в одну з найбільших нафтобаз півострова. Ймовірно, пошкоджено резервуари з паливно-мастильними матеріалами.

Нафтобаза у Феодосії є найбільшою в Криму. Тут може зберігатися до 250 тис. тонн палива, що забезпечує як російський флот, так і сухопутні війська.

Минулого року ЗСУ вже атакували цей об'єкт, після чого влада міста ввела режим техногенної надзвичайної ситуації. Тоді з 34 резервуарів цілими залишилися 22.

За повідомленням "Кримського вітру", удар по нафтобазі стався близько 01:40. Протягом наступних десяти годин жодних офіційних коментарів від гауляйтера Аксьонова чи його рупора Константинова не надходило.

Нагадаємо, минулого тижня Сили спеціальних операцій України ударними дронами уразили важливі елементи системи протиповітряної оборони Росії на її території.

