На трассе Днепро-Кривой Рог сгорел грузовик с продуктами

Фото: ГСЧС Днепропетровщины

В воскресенье, 5 октября, недалеко от села Малософиевка Затышнянской общины Каменского района загорелся грузовик MAN с продуктами

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области, передает RegioNews.

Отмечается, что спасатели ликвидировали пожар, охвативший автомобиль и груз на площади 30 кв. м.

Во время инцидента никто не пострадал. Причину возгорания устанавливают специалисты.

Напомним, в Днепровском районе столицы полностью сгорел автомобиль Toyota. Полицейские установили, что к преступлению причастен 33-летний киевлянин. По словам мужчины, он решил "отомстить" владельцу, потому что принял эту машину за ту, что несколько дней назад чуть не сбила его на улице.