06:48  06 октября
В центре Киева ограничат движение из-за визита иностранных делегаций
07:23  06 октября
В Виннице мужчина выстрелил парню в лицо – его задержали
07:12  06 октября
В Киеве произошел пожар в кафе на Рейтарской
06 октября 2025, 07:26

ВСУ ликвидировали за сутки почти 1100 российских оккупантов, – Генштаб

06 октября 2025, 07:26
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 1090 российских захватчиков, пять танков, 14 бронемашин и 18 артсистем. Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет более 1 миллиона 116 тысяч военных

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

    Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 06.10.25 ориентировочно составили:

    Напомним, ранее украинские защитники на Запорожском направлении 25 сентября сбили вражеский бомбардировщик Су-34, терроризировавший Запорожье.

    Кроме того, спецназовцы ГУР уничтожили в Крыму два транспортных самолета Ан-26 и береговые РЛС россиян.

    Морские пехотинцы показали, как обезвредили российскую лодку вместе с экипажем
    06 октября 2025, 08:18
    В Ровно девушка выпала с 7-го этажа, а в квартире нашли мертвого мужчину
    06 октября 2025, 08:15
    Полиция расследует гибель отца и двоих детей в пожаре в Киевской области
    06 октября 2025, 08:10
    Ночная атака на Харьков: российские дроны вызвали пожары и разрушения
    06 октября 2025, 07:58
    Повестки через Реестр избирателей: как ВСУ будут искать резервистов
    06 октября 2025, 07:58
    На Днепропетровщине сбили 12 вражеских дронов: россияне атаковали Никополь и Синельниковщину
    06 октября 2025, 07:46
    На Донетчине из-за обстрела уничтожено отделение "Новой почты": сгорели посылки более чем на 1 млн грн
    06 октября 2025, 07:37
    В Виннице мужчина выстрелил парню в лицо – его задержали
    06 октября 2025, 07:23
    В Киеве произошел пожар в кафе на Рейтарской
    06 октября 2025, 07:12
