ССО поразили ключевые объекты ПВО врага на территории РФ

Силы специальных операций Украины ударными дронами поразили важнейшие элементы системы противовоздушной обороны России на ее территории

Об этом сообщило командование ССО, передает RegioNews.

Отмечается, что целью стали РЛС дальнего обнаружения П-14Ф "Лена" вблизи военной авиабазы ВВС в Бутурлиновке (Воронежская область) и трассовый радиолокационный комплекс "Сопка-2" в селе Гармашевка.

Обе системы входили в инфраструктуру, которая контролировала воздушное пространство и должна была противодействовать украинским беспилотникам.

Силы специальных операций заявили, что продолжают наносить точные удары по критическим объектам врага, ослабляя его возможности защищать воздушное пространство.

Напомним, в течение июня-августа подразделения ССО нанесли ряд ударов по врагу. Их деятельность охватила не только оккупированные территории, но и отдаленный тыл Российской Федерации.