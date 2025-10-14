01:35  14 октября
В Украине подорожало строительство жилья
00:55  14 октября
Погиб украинский актер, служивший в ВСУ
16:55  13 октября
Украину накроет резкое похолодание: столбики термометров опустятся до +2
14 октября 2025, 07:46

Удар по Кировоградщине: враг атаковал критическую инфраструктуру

14 октября 2025, 07:46
Фото: ГСЧС Кировоградщины
Враг продолжает целенаправленно уничтожать объекты критической инфраструктуры Кировоградской области. На этот раз под удары попали Долинская и Новопражская общины

Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, передает RegioNews.

По его словам, предварительно жертв нет, однако зафиксировано повреждение зданий и отключение света в 5 населенных пунктах.

На объектах возникли пожары, ликвидированные силами местных служб.

Местные службы работают в усиленном режиме, восстанавливая поврежденную инфраструктуру.

Напомним, из-за предварительных обстрелов и сложной ситуации в объединенной энергетической системе Украины 13 октября были применены аварийные отключения в ряде областей.

"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
