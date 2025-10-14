Удар по Кировоградщине: враг атаковал критическую инфраструктуру
Враг продолжает целенаправленно уничтожать объекты критической инфраструктуры Кировоградской области. На этот раз под удары попали Долинская и Новопражская общины
Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, передает RegioNews.
По его словам, предварительно жертв нет, однако зафиксировано повреждение зданий и отключение света в 5 населенных пунктах.
На объектах возникли пожары, ликвидированные силами местных служб.
Местные службы работают в усиленном режиме, восстанавливая поврежденную инфраструктуру.
Напомним, из-за предварительных обстрелов и сложной ситуации в объединенной энергетической системе Украины 13 октября были применены аварийные отключения в ряде областей.
