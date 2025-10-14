Удар по Кіровоградщині: ворог атакував критичну інфраструктуру
Ворог продовжує цілеспрямовано нищити об'єкти критичної інфраструктури Кіровоградської області. Цього разу під удари потрапили Долинська та Новопразька громади
Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, передає RegioNews.
За його словами, попередньо жертв немає, проте зафіксовано пошкодження будівель та відключення світла у 5 населених пунктах.
На об'єктах виникли пожежі, які ліквідовано силами місцевих служб.
Місцеві служби працюють у посиленому режимі, відновлюючи пошкоджену інфраструктуру та забезпечуючи безпеку населення.
Нагадаємо, через попередні обстріли та складну ситуацію в об'єднаній енергетичній системі України 13 жовтня були застосовані аварійні відключення у низці областей.
