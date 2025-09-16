Фото: иллюстративное

Об этом идет речь в Едином государственном реестре уголовных дел, передает RegioNews.

Преступление было совершено 21 апреля 2024 года на территории Новоукраинской громады. Согласно установленным следствием фактам, обвиняемый познакомился с потерпевшей возле здания Зверевской школы. Девушка обратилась к нему с просьбой подвезти ее в село Фурмановка, доверившись незнакомцу как обычному водителю.

Во время поездки мужчина сменил маршрут и вернул в село Счастливка под предлогом необходимости набрать воды для радиатора автомобиля. Именно там, на улице Кривеневка, он совершил изнасилование ребенка прямо в салоне легкового автомобиля. Потерпевшей удалось спастись только тогда, когда преступник покинул транспортное средство. Девушка немедленно выбралась из машины и побежала в сторону дороги в поисках спасения.

Обвиняемый полностью признал свою вину во время судебного разбирательства. Подозреваемый приговорен к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы за изнасилование ребенка, не достигшего 14-летнего возраста.

Это не первое преступление в его криминальной биографии. В течение 2024 и 2025 годов его уже осуждали за нанесение тяжких телесных повреждений и незаконную порубку лесных насаждений.

Ранее сообщалось о задержании мужчины в Николаевской области за изнасилование односельчанки. Правоохранители проверяют, могли ли быть и другие случаи насилия с его участием.