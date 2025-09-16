12:05  16 сентября
Во Львове мужчина принудил дочь к фиктивному браку ради отсрочки для "клиента"
10:59  16 сентября
Матч Легенд в Лиссабоне: сборная мира с Усиком проиграла Португалии
08:20  16 сентября
Наркотики в печенье и масле: на Волыни супруги организовали "сладкий" наркобизнес
UA | RU
UA | RU
16 сентября 2025, 15:59

В Кировоградской области приговорили мужчину к 10 годам за изнасилование 13-летней девочки

16 сентября 2025, 15:59
Читайте також українською мовою
Фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

Маловисковский районный суд вынес приговор жителю Новоукраинки, совершившему тяжкое преступление против половой неприкосновенности малолетней девушки

Об этом идет речь в Едином государственном реестре уголовных дел, передает RegioNews.

Преступление было совершено 21 апреля 2024 года на территории Новоукраинской громады. Согласно установленным следствием фактам, обвиняемый познакомился с потерпевшей возле здания Зверевской школы. Девушка обратилась к нему с просьбой подвезти ее в село Фурмановка, доверившись незнакомцу как обычному водителю.

Во время поездки мужчина сменил маршрут и вернул в село Счастливка под предлогом необходимости набрать воды для радиатора автомобиля. Именно там, на улице Кривеневка, он совершил изнасилование ребенка прямо в салоне легкового автомобиля. Потерпевшей удалось спастись только тогда, когда преступник покинул транспортное средство. Девушка немедленно выбралась из машины и побежала в сторону дороги в поисках спасения.

Обвиняемый полностью признал свою вину во время судебного разбирательства. Подозреваемый приговорен к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы за изнасилование ребенка, не достигшего 14-летнего возраста.

Это не первое преступление в его криминальной биографии. В течение 2024 и 2025 годов его уже осуждали за нанесение тяжких телесных повреждений и незаконную порубку лесных насаждений.

Ранее сообщалось о задержании мужчины в Николаевской области за изнасилование односельчанки. Правоохранители проверяют, могли ли быть и другие случаи насилия с его участием.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
насилие преступление изнасилование Кировоградская область ребенок несовершеннолетняя сексуальное насилие
На Хмельнитчине двое мужчин подозреваются в изнасиловании несовершеннолетней
13 сентября 2025, 13:24
На Днепропетровщине ребенок выстрелил себе в голову из пистолета
11 сентября 2025, 20:40
На Черниговщине врача подозревают в смерти 11-летнего ребенка
09 сентября 2025, 21:59
Все новости »
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
11 сентября 2025
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
С началом полномасштабной войны уровень бедности в Украине вырос в два раза. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка. Одними из тех, кто сегодня относится к наиболее уязвимым категориям населе...
В Одесской области 44-летняя иностранка за 12 000 долларов переправляла мужчин в Молдову
16 сентября 2025, 17:29
Рынок погребений в Полтаве: как "свободные" места на закрытых кладбищах становятся платными
16 сентября 2025, 17:24
В Ровно водитель BMW на пешеходном переходе смертельно травмировал женщину с собакой
16 сентября 2025, 17:06
На сайте Полтавского горсовета перепутали стихи Шевченко со строчками Яна Таксюра
16 сентября 2025, 16:50
В Полтавской области педофил неоднократно насиловал мальчика с инвалидностью
16 сентября 2025, 16:45
Нанесли более 3 млн грн ущерба природе: в Киевской области браконьеры ловили рыбу в Чернобыльской зоне
16 сентября 2025, 16:30
В Одесской области будут судить мужчину, который занимался браконьерством на реке Дунай
16 сентября 2025, 16:25
Сетью распространяется информация о повышении штрафов за нарушение ПДД в Украине – комментарий патрульной полиции
16 сентября 2025, 15:53
Укрпочта потеряла 2,5 млрд грн с начала войны – компания на грани дефолта
16 сентября 2025, 15:40
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Все публикации »
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Игорь Луценко
Все блоги »