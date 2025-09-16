Фото: ілюстративне

Про це йдеться в Єдиному державному реєстрі кримінальних справ, передає RegioNews.

Злочин було скоєно 21 квітня 2024 року на території Новоукраїнської громади. За встановленими слідством фактами, обвинувачений познайомився з потерпілою біля будівлі Звірівської школи. Дівчина звернулася до нього з проханням підвезти її до села Фурманівка, довіривши незнайомцю як звичайному водію.

Під час поїздки чоловік змінив маршрут і повернув до села Щасливка під приводом необхідності набрати води для радіатора автомобіля. Саме там, на вулиці Кривенівка, він скоїв зґвалтування дитини просто в салоні легкового автомобіля. Потерпілій вдалося врятуватися лише тоді, коли злочинець покинув транспортний засіб. Дівчина негайно вибралася з машини та побігла в бік дороги, шукаючи порятунку.

Обвинувачений повністю визнав свою провину під час судового розгляду. Підозрюваного засудили до 10 років і 6 місяців позбавлення волі за зґвалтування дитини, яка не досягла 14-річного віку.

Це не перший злочин у його кримінальній біографії. Протягом 2024 та 2025 років його вже засуджували за нанесення тяжких тілесних ушкоджень та незаконну порубку лісових насаджень.

Раніше повідомлялося про затримання чоловіка на Миколаївщині за зґвалтування односельчанки. Правоохоронці наразі перевіряють, чи могли бути й інші випадки насильства з його участю.