На Днепропетровщине ребенок выстрелил себе в голову из пистолета

иллюстративное фото: из открытых источников

В Покрове Днепропетровской области двухлетний мальчик выстрелил себе в голову из травматического пистолета

Как передает RegioNews, об этом рассказали медики местной экстренной медицинской помощи.

Несчастный случай произошел 10 сентября. Прибыв по вызову, медики обнаружили двухлетнего мальчика, у которого была рана в области лба.

Ранение ребенок получил после того, как случайно выстрелил себе в голову из травматического пистолета, который нашел в тумбочке. В тот день дома с мальчиком находилась его 31-летняя мать.

Состояние мальчика медики оценили как среднее по тяжести.

Напомним, на Днепропетровщине в июне военный устроил стрельбу во дворе. Мужчина стрелял с балкона по детской площадке и ранил ребенка.