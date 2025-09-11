На Днепропетровщине ребенок выстрелил себе в голову из пистолета
В Покрове Днепропетровской области двухлетний мальчик выстрелил себе в голову из травматического пистолета
Как передает RegioNews, об этом рассказали медики местной экстренной медицинской помощи.
Несчастный случай произошел 10 сентября. Прибыв по вызову, медики обнаружили двухлетнего мальчика, у которого была рана в области лба.
Ранение ребенок получил после того, как случайно выстрелил себе в голову из травматического пистолета, который нашел в тумбочке. В тот день дома с мальчиком находилась его 31-летняя мать.
Состояние мальчика медики оценили как среднее по тяжести.
Напомним, на Днепропетровщине в июне военный устроил стрельбу во дворе. Мужчина стрелял с балкона по детской площадке и ранил ребенка.
