На Черниговщине врача подозревают в смерти 11-летнего ребенка

иллюстративное фото: из открытых источников

В одной из больниц Черниговской области из-за редкой болезни скончалась 11-летняя девочка. В трагедии обвиняют ее врача

Как передает RegioNews, об этом рассказали в Черниговской областной прокуратуре.

По данным правоохранителей, в феврале 2025 года ребенка доставили в больницу машиной экстренной медицинской помощи. В медицинском заведении девочку осмотрела 34-летняя врач-инфекционистка, которая в тот день была дежурной.

Отмечается, что она неправильно осмотрела несовершеннолетнюю пациентку, в результате чего не выявила у нее симптомы тяжелого заболевания и не назначила необходимое лечение.

"После проведенного осмотра пострадавшей врач на протяжении суток не осматривала ребенка, в связи с чем своевременно не установила существенное ухудшение состояния его здоровья, что привело к смерти", – говорится в сообщении.

За совершенное медработнице грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

