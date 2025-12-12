В Киевской области медсестра ввела младенцу 20 доз БЦЖ вместо одной

Скриншот с видео

В городе Боярка Киевской области медсестра по ошибке ввела новорожденному 20 доз вакцины БЦЖ вместо одной и одновременно сделала прививку от гепатита

Об этом говорится в сюжете телемарафона "Единые новости", передает RegioNews.

По словам мамы ребенка, младенец фактически с рождения вынужден принимать противотуберкулезные антибиотики. Семья ежемесячно проходит рентгенологические исследования, чтобы отслеживать возможные последствия передозировки и не пропустить развитие туберкулеза.

"Ребенок спит очень неспокойно. Мы пол дня и полночи не спим – он кричит. Проблемы с животиком. Это из-за лекарств, которые мы вынуждены принимать", – рассказала женщина.

Ошибку обнаружили в тот же день: в палату пришли врачи, администрация роддома и сообщили, что ребенку ввели смешанную вакцину и полную 20-дозную ампулу БЦЖ, рассчитанную на групповое использование.

После инцидента маму с младенцем госпитализировали в областную детскую больницу. Женщина подала жалобы в соответствующие учреждения.

В больнице провели служебное расследование, подтвердившее нарушение правил вакцинации со стороны медсестры. Она уволилась по собственному желанию, а впоследствии лишили должности и главврача роддома.

На звонки журналистов медсестра не отвечает.

Адвокат семьи отмечает, что был нарушен ряд нормативных актов. В то же время юристы подчеркивают, что в Украине привлечь медиков к уголовной ответственности очень сложно – ежегодно выносят не более 10 приговоров по подобным делам.

Напомним, в Киеве прокуратура сообщила о подозрении 39-летнему врачу-анестезиологу в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, повлекшем смерть ребенка.

По данным следствия, в марте 2025 года в частной стоматологической клинике 7-летнему мальчику проводили лечение зубов под общей анестезией. При введении препарата у ребенка остановилось сердце.