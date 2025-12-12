12:49  12 декабря
12 декабря 2025, 11:57

В Киевской области медсестра ввела младенцу 20 доз БЦЖ вместо одной

12 декабря 2025, 11:57
Скриншот с видео
В городе Боярка Киевской области медсестра по ошибке ввела новорожденному 20 доз вакцины БЦЖ вместо одной и одновременно сделала прививку от гепатита

Об этом говорится в сюжете телемарафона "Единые новости", передает RegioNews.

По словам мамы ребенка, младенец фактически с рождения вынужден принимать противотуберкулезные антибиотики. Семья ежемесячно проходит рентгенологические исследования, чтобы отслеживать возможные последствия передозировки и не пропустить развитие туберкулеза.

"Ребенок спит очень неспокойно. Мы пол дня и полночи не спим – он кричит. Проблемы с животиком. Это из-за лекарств, которые мы вынуждены принимать", – рассказала женщина.

Ошибку обнаружили в тот же день: в палату пришли врачи, администрация роддома и сообщили, что ребенку ввели смешанную вакцину и полную 20-дозную ампулу БЦЖ, рассчитанную на групповое использование.

После инцидента маму с младенцем госпитализировали в областную детскую больницу. Женщина подала жалобы в соответствующие учреждения.

В больнице провели служебное расследование, подтвердившее нарушение правил вакцинации со стороны медсестры. Она уволилась по собственному желанию, а впоследствии лишили должности и главврача роддома.

На звонки журналистов медсестра не отвечает.

Адвокат семьи отмечает, что был нарушен ряд нормативных актов. В то же время юристы подчеркивают, что в Украине привлечь медиков к уголовной ответственности очень сложно – ежегодно выносят не более 10 приговоров по подобным делам.

Напомним, в Киеве прокуратура сообщила о подозрении 39-летнему врачу-анестезиологу в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, повлекшем смерть ребенка.

По данным следствия, в марте 2025 года в частной стоматологической клинике 7-летнему мальчику проводили лечение зубов под общей анестезией. При введении препарата у ребенка остановилось сердце.

12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Геннадий Друзенко
Валерий Чалый
Марианна Безуглая
