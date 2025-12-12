На Київщині медсестра ввела немовляті 20 доз БЦЖ замість однієї

Скриншот із відео

У місті Боярка на Київщині медсестра помилково ввела новонародженій дитині 20 доз вакцини БЦЖ замість однієї та одночасно зробила щеплення від гепатиту

Про це йдеться у сюжеті телемарафону "Єдині новини", передає RegioNews.

За словами мами дитини, немовля фактично від народження змушене приймати протитуберкульозні антибіотики. Родина щомісяця проходить рентгенологічні обстеження, щоб відстежувати можливі наслідки передозування та не пропустити розвиток туберкульозу.

"Дитина спить дуже неспокійно. Ми пів дня і пів ночі не спимо –вона кричить. Проблеми з животиком. Це через ліки, які ми вимушені приймати", – розповіла жінка.

Помилку виявили того ж дня: до палати прийшли лікарі та адміністрація пологового і повідомили, що дитині ввели змішану вакцину та повну 20-дозну ампулу БЦЖ, розраховану на групове використання.

Після інциденту маму з немовлям госпіталізували до обласної дитячої лікарні. Жінка подала скарги до відповідних установ.

У лікарні провели службове розслідування, яке підтвердило порушення правил вакцинації з боку медсестри. Вона звільнилася за власним бажанням, а згодом позбавили посади і головного лікаря пологового будинку.

На дзвінки журналістів медсестра не відповідає.

Адвокатка родини зазначає, що було порушено низку нормативних актів. Водночас юристи наголошують, що в Україні притягнути медиків до кримінальної відповідальності надзвичайно складно – щороку виносять не більше 10 вироків у подібних справах.

Нагадаємо, у Києві прокуратура повідомила про підозру 39-річній лікарці-анестезіологу у неналежному виконанні професійних обов'язків, що спричинило смерть дитини.

За даними слідства, у березні 2025 року у приватній стоматологічній клініці 7-річному хлопчику проводили лікування зубів під загальною анестезією. Під час введення препарату у дитини зупинилося серце.