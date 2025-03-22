В Киеве на приеме в частной стоматологии умер 7-летний мальчик
Полицейские устанавливают обстоятельства смерти семилетнего мальчика в столичной частной клинике
Об этом сообщает пресс-служба полиции, информирует RegioNews.
По предварительной информации, у ребенка остановилось сердце после введения ему наркоза на приеме у врача-стоматолога.
На месте медики "скорой" в течение двух часов пытались реанимировать мальчика. Однако, к сожалению, ребенок скончался.
Сейчас на месте работают следователи, судмедэксперт и работники ювенальной полиции.
Обстоятельства происшествия выясняются, решается вопрос о правовой квалификации происшествия.
Напомним, в феврале этого года в Кривом Роге 14-летний парень скончался после удаления зуба под действием местного наркоза.
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