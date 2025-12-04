09:30  04 декабря
В Киеве задержали "целительницу", которая обворовывала людей на улицах
08:12  04 декабря
В Киеве ограничат движение из-за визита иностранных делегаций
07:34  04 декабря
Взрыв в гаражном кооперативе Харькова: двое погибших, трое пострадавших
UA | RU
UA | RU
04 декабря 2025, 10:39

Смерть ребенка в столичной стоматологии: врачу-анестезиологу сообщили о подозрении

04 декабря 2025, 10:39
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Киеве прокуратура сообщила о подозрении 39-летнему врачу-анестезиологу в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, повлекшем смерть ребенка 

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, в марте 2025 года в частной стоматологической клинике 7-летнему мальчику проводили лечение зубов под общей анестезией. При введении препарата у ребенка остановилось сердце. Реанимационные мероприятия не принесли результата, и мальчик умер.

Экспертизы, в частности комиссионная судебно-медицинская, подтвердили, что смерть наступила от острой сердечной недостаточности вследствие введения препарата, противопоказанного из-за имеющегося у ребенка заболевания.

По результатам проверки работы клиники, Минздрав аннулировал ее лицензию.

Если будет доказана вина медицинских работников, им грозит ограничение свободы до пяти лет или лишение свободы до трех лет с запретом занимать определенные должности или заниматься соответствующей деятельностью в течение этого же срока.

Напомним, в феврале этого года в Кривом Роге 14-летний парень скончался после удаления зуба под действием местного наркоза. Дома парню стало плохо, его госпитализировали. На следующий день он скончался в реанимационном отделении.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
подозрение Киев лечение ребенок клиника стоматология
В Киеве задержали злоумышленника, ограбившего мужчину в подъезде многоэтажки
04 декабря 2025, 08:52
В Киеве будут судить мужчину, ограбившего аптеку в Подольском районе
03 декабря 2025, 08:46
В Киеве на Оболони мужчина с ножом нападал на прохожих
02 декабря 2025, 11:29
Все новости »
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
04 декабря 2025, 11:26
Полиция Днепропетровщины предотвратила продажу исторических артефактов
04 декабря 2025, 11:04
Когда мы победим: путь, который начинается внутри нас
04 декабря 2025, 10:52
В Одессе россияне ударили по спасателям, тушившим пожар после предыдущей атаки
04 декабря 2025, 10:46
Смертельное ДТП в Одесской области: погибли двое подростков
04 декабря 2025, 10:34
Помогали врагу атаковать оборону Изюма: СБУ задержала агентов ФСБ
04 декабря 2025, 10:17
В Киеве конфисковали почти 13 тысяч поддельных игрушек My Little Pony
04 декабря 2025, 10:05
Пожелал жене успехов: лидер группы "Антитела" Тарас Тополя впервые публично прокомментировал развод
04 декабря 2025, 10:00
Ветрянка в колледже Ивано-Франковска: часть студентов на дистанционке
04 декабря 2025, 09:57
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Все публикации »
Игорь Луценко
Виктор Шлинчак
Вадим Денисенко
Все блоги »