Смерть ребенка в столичной стоматологии: врачу-анестезиологу сообщили о подозрении

В Киеве прокуратура сообщила о подозрении 39-летнему врачу-анестезиологу в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, повлекшем смерть ребенка

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, в марте 2025 года в частной стоматологической клинике 7-летнему мальчику проводили лечение зубов под общей анестезией. При введении препарата у ребенка остановилось сердце. Реанимационные мероприятия не принесли результата, и мальчик умер.

Экспертизы, в частности комиссионная судебно-медицинская, подтвердили, что смерть наступила от острой сердечной недостаточности вследствие введения препарата, противопоказанного из-за имеющегося у ребенка заболевания.

По результатам проверки работы клиники, Минздрав аннулировал ее лицензию.

Если будет доказана вина медицинских работников, им грозит ограничение свободы до пяти лет или лишение свободы до трех лет с запретом занимать определенные должности или заниматься соответствующей деятельностью в течение этого же срока.

