На Київщині невідомі розкидали отруту для собак – поліція шукає причетних
Правоохоронці Київщини відкрила кримінальне провадження через жорстоке поводження з тваринами у Вишгороді Київської області
Про це інформує поліція області, передає RegioNews.
Зазначається, що мешканці одного з житлових комплексів повідомили правоохоронцям, що невідома особа розкидала на території населеного пункту отруту для собак
Унаслідок цього постраждали дві тварини. Один пес помер у клініці під час надання ветеринарної допомоги.
Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту та осіб, причетних до розкидання отрути.
Слідчі Вишгородського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 299 ККУ – жорстоке поводження з тваринами. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, на Львівщині дитина розмалювала фломастерами кота. На батька дівчинки склали адміністративні протоколи. Йому загрожує штраф. Матеріали справи передали до суду для розгляду.