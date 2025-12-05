На Київщині невідомі розкидали отруту для собак – поліція шукає причетних

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Правоохоронці Київщини відкрила кримінальне провадження через жорстоке поводження з тваринами у Вишгороді Київської області

Про це інформує поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що мешканці одного з житлових комплексів повідомили правоохоронцям, що невідома особа розкидала на території населеного пункту отруту для собак

Унаслідок цього постраждали дві тварини. Один пес помер у клініці під час надання ветеринарної допомоги.

Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту та осіб, причетних до розкидання отрути.

Слідчі Вишгородського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 299 ККУ – жорстоке поводження з тваринами. Досудове розслідування триває.

