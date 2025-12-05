13:45  05 грудня
На Полтавщині чоловік підірвав боєприпас біля авто: постраждали дві жінки
10:52  05 грудня
На Львівщині в ДТП травмувався 14-річний мотоцикліст
08:55  05 грудня
У Києві на Хрещатику боєць ММА побив перехожого до втрати свідомості
UA | RU
UA | RU
05 грудня 2025, 11:58

На Київщині невідомі розкидали отруту для собак – поліція шукає причетних

05 грудня 2025, 11:58
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці Київщини відкрила кримінальне провадження через жорстоке поводження з тваринами у Вишгороді Київської області

Про це інформує поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що мешканці одного з житлових комплексів повідомили правоохоронцям, що невідома особа розкидала на території населеного пункту отруту для собак

Унаслідок цього постраждали дві тварини. Один пес помер у клініці під час надання ветеринарної допомоги.

Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту та осіб, причетних до розкидання отрути.

Слідчі Вишгородського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 299 ККУ – жорстоке поводження з тваринами. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, на Львівщині дитина розмалювала фломастерами кота. На батька дівчинки склали адміністративні протоколи. Йому загрожує штраф. Матеріали справи передали до суду для розгляду.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київська область тварини поліція собака жорстоке поводження з тваринами Вишгород
Житель Київщини зберігав у себе вдома боєприпаси та наркотики
05 грудня 2025, 11:42
На Тернопільщині жінку ошукали через фейкову "зимову підтримку" на 26 тисяч грн
05 грудня 2025, 11:15
У Миколаєві шахрайка видурила у 89-річної жінки гроші під виглядом обміну купюр
05 грудня 2025, 10:29
Всі новини »
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
Близько 90% Чернігівщини без світла через аварію
05 грудня 2025, 14:55
"Заробляли" на дитячій порнографії: повідомлено про підозру адміністраторам підпільної мережі
05 грудня 2025, 14:53
Зеленський ніяк не визначиться із кандидатурою на заміну Єрмаку
05 грудня 2025, 14:42
Правоохоронці повідомили про підозру депутату Харківської міської ради, який перейшов на бік ворога
05 грудня 2025, 14:29
На Полтавщині легковик вилетів у кювет внаслідок ДТП: постраждала жінка
05 грудня 2025, 14:17
У чому різниця між Миколаєм Чудотворцем і Санта Клаусом
05 грудня 2025, 13:59
На Полтавщині чоловік підірвав боєприпас біля авто: постраждали дві жінки
05 грудня 2025, 13:45
Росіяни просунулися поблизу трьох населених пунктів у Донецькій області – DeepState
05 грудня 2025, 13:38
Люди не бачать сенсу гинути в малорезультативній війні
05 грудня 2025, 13:25
Хотів легкого заробітку: на Дніпропетровщині чоловік підпалював залізницю за гроші
05 грудня 2025, 13:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Всі публікації »
Остап Дроздов
Вадим Денисенко
Аліна Михайлова
Всі блоги »