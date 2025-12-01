Смертельна ДТП на Київщині: водій збив велосипедиста
Аварія сталась 30 листопада на 43 кілометрі автодороги сполученням сіл «Трушки-Фурси». На жаль, потерпілий загинув на місці
Про це повідомляє поліція Кива, передає RegioNews.
57-річний автомобіль Renault під час руху збив велосипедиста, який їхав у попутному напрямку. На жаль, внаслідок ДТП від отриманих травм 63-річний водій двоколісного загинув на місці.
"Слідчі слідчого управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування (ч. 2 ст. 286 ККУ)", - повідомили в поліції.
