18:59  01 грудня
Завтра в Україні очікується похмура волога погода з помірною температурою повітря
16:56  01 грудня
У Львові обрали нову Молодіжну столицю Європи
15:47  01 грудня
Прикордонник із Буковини став дворазовим призером Кубка світу з універсального бою
01 грудня 2025, 21:50

Смертельна ДТП на Київщині: водій збив велосипедиста

01 грудня 2025, 21:50
Фото з відкритих джерел
Аварія сталась 30 листопада на 43 кілометрі автодороги сполученням сіл «Трушки-Фурси». На жаль, потерпілий загинув на місці

Про це повідомляє поліція Кива, передає RegioNews.

57-річний автомобіль Renault під час руху збив велосипедиста, який їхав у попутному напрямку. На жаль, внаслідок ДТП від отриманих травм 63-річний водій двоколісного загинув на місці.

"Слідчі слідчого управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування (ч. 2 ст. 286 ККУ)", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, на Черкащині судитимуть батька, який дозволив неповнолітньому сину сісти за кермо. Йому загрожує штраф або позбавлення волі.

01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
