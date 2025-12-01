Фото з відкритих джерел

Аварія сталась 30 листопада на 43 кілометрі автодороги сполученням сіл «Трушки-Фурси». На жаль, потерпілий загинув на місці

Про це повідомляє поліція Кива, передає RegioNews.

57-річний автомобіль Renault під час руху збив велосипедиста, який їхав у попутному напрямку. На жаль, внаслідок ДТП від отриманих травм 63-річний водій двоколісного загинув на місці.

"Слідчі слідчого управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування (ч. 2 ст. 286 ККУ)", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, на Черкащині судитимуть батька, який дозволив неповнолітньому сину сісти за кермо. Йому загрожує штраф або позбавлення волі.