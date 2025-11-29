Ночной обстрел Киевщины: ранены двое, эвакуированы 52 человека, Фастов без света

Фото: ГСЧС Киевщины

Ночью 29 ноября российские войска нанесли удары по Броварскому и Фастовскому районам Киевской области

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

В Броварах в результате атаки произошел пожар и частичное разрушение 9-этажного жилого дома – поврежден 8-й и 9-й этажи. Два человека получили ранения.

По словам главы Киевской ОВА Николая Калашника, женщина 1959 года рождения получила резаные раны тела и госпитализирована в местную больницу. Вторая пострадала – женщина 1975 года рождения.

Подразделения ГСЧС эвакуировали из дома 52 жителя, среди них трое детей. Для оказания помощи и обогрева на месте развернут Пункт несокрушимости, с людьми работают психологи ГСЧС.

Также в городе зафиксированы повреждения частных домов и припаркованных автомобилей. Спасатели ликвидировали пожар в гаражном кооперативе, где в результате атаки повреждено 20 гаражей.

В результате вражеской атаки временно обесточен город Фастов. В настоящее время критическая инфраструктура перешла на резервное питание. Системы водоснабжения, водоотвода, газоснабжения и связи работают. Пункты несокрушимости готовы к работе.

На месте происшествия работают все оперативные службы.

Напомним, этой ночью оккупанты атаковали и Киев. Известно, что в результате российского обстрела погибли два человека, еще 15 пострадали, среди них – ребенок. В результате комбинированного удара зафиксированы значительные повреждения жилых домов в нескольких районах столицы.