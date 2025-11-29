Удар по Киеву: погибли 2 человека, среди 15 раненых – ребенок
В Киеве сегодня, 29 ноября, в результате российской атаки погибли два человека, еще 15 пострадали, среди них – ребенок
Об этом сообщила пресс-служба КМВА и ГСЧС, передает RegioNews.
По данным мэра столицы Виталия Кличко, 8 человек находятся в стационарах медучреждений.
Работники ГСЧС спасли 4 человека, в том числе ребенка и маломобильного человека. В результате комбинированного удара зафиксированы значительные повреждения жилых домов в нескольких районах столицы.
- Шевченковский район
Обломками поврежден 14-этажный жилой дом. Возгорание квартир на 4-5 этажах ликвидировано. Медики оказали помощь одному человеку.
- Соломенский район
Обломки упали на 25-этажный дом, что привело к возгоранию наружного утеплителя и частичное разрушение фасада с 1 по 3 этажа. Повреждены автомобили. Двум людям помощь оказали на месте. Также обломки упали на 17-этажный дом без дальнейшего возгорания. В частном секторе зафиксировано попадание в гараж, идет ликвидация пожара.
- Святошинский район
Прямая попасть в подъезд 3-этажного жилого дома. Возгорание на 2 этаже ликвидировано. Спасатели спасли ребенка. Еще один человек получил медицинскую помощь. Под завалами обнаружено тело погибшего. Продолжается разбор завалов.
- Днепровский район
Попадание в 10-этажное жилое здание привело к разрушению 6-7 этажей. Пожар был потушен. С 7 этажа спасены три человека, среди них – маломобильное лицо. Работают спасатели, идет разбор конструкций.
Информация обновляется.
Как известно, в Киеве и Киевской области около 23:00 была объявлена воздушная тревога. Около полуночи в столице раздались взрывы. Впоследствии к дронам добавилась и баллистика.
Напомним, вчера вечером, 28 ноября, жители Харькова сообщали о сильных взрывах и перебоях с электроснабжением после атак крылатых авиабомб.