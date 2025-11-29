11:39  29 ноября
В Полтавской области BMW столкнулся с ВАЗ: водитель скрылся с места ДТП
11:03  29 ноября
На Волыни во время пожара в деревянном доме погиб мужчина
22:35  28 ноября
Актриса Антонина Хижняк во время съемок попала под обстрел
UA | RU
UA | RU
29 ноября 2025, 08:19

Удар по Киеву: погибли 2 человека, среди 15 раненых – ребенок

29 ноября 2025, 08:19
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС Киева
Читайте також
українською мовою

В Киеве сегодня, 29 ноября, в результате российской атаки погибли два человека, еще 15 пострадали, среди них – ребенок

Об этом сообщила пресс-служба КМВА и ГСЧС, передает RegioNews.

По данным мэра столицы Виталия Кличко, 8 человек находятся в стационарах медучреждений.

Работники ГСЧС спасли 4 человека, в том числе ребенка и маломобильного человека. В результате комбинированного удара зафиксированы значительные повреждения жилых домов в нескольких районах столицы.

  • Шевченковский район

Обломками поврежден 14-этажный жилой дом. Возгорание квартир на 4-5 этажах ликвидировано. Медики оказали помощь одному человеку.

  • Соломенский район

Обломки упали на 25-этажный дом, что привело к возгоранию наружного утеплителя и частичное разрушение фасада с 1 по 3 этажа. Повреждены автомобили. Двум людям помощь оказали на месте. Также обломки упали на 17-этажный дом без дальнейшего возгорания. В частном секторе зафиксировано попадание в гараж, идет ликвидация пожара.

  • Святошинский район

Прямая попасть в подъезд 3-этажного жилого дома. Возгорание на 2 этаже ликвидировано. Спасатели спасли ребенка. Еще один человек получил медицинскую помощь. Под завалами обнаружено тело погибшего. Продолжается разбор завалов.

  • Днепровский район

Попадание в 10-этажное жилое здание привело к разрушению 6-7 этажей. Пожар был потушен. С 7 этажа спасены три человека, среди них – маломобильное лицо. Работают спасатели, идет разбор конструкций.

Информация обновляется.

Как известно, в Киеве и Киевской области около 23:00 была объявлена воздушная тревога. Около полуночи в столице раздались взрывы. Впоследствии к дронам добавилась и баллистика.

Напомним, вчера вечером, 28 ноября, жители Харькова сообщали о сильных взрывах и перебоях с электроснабжением после атак крылатых авиабомб.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киев война атака дроны Балистика российская армия гражданские погибшие
Российская атака по Днепропетровщине унесла жизни двух гражданских и еще 2 пострадавших
28 ноября 2025, 18:53
На Харьковщине дрон попал в авто: 74-летний мужчина погиб на месте
28 ноября 2025, 14:16
В Тернополе опознали тело 73-летнего мужчины: подтвержденных погибших – 35
28 ноября 2025, 13:39
Все новости »
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
Дымовая завеса и жертва: как отвлекают общество от настоящих ответственных
29 ноября 2025, 13:28
Европейские каникулы "Слуги народа": жена Камельчука засветила его "командировку"
29 ноября 2025, 12:39
На Киевщине во время обстрела погибла женщина: повреждены дома и авто
29 ноября 2025, 11:51
В Полтавской области BMW столкнулся с ВАЗ: водитель скрылся с места ДТП
29 ноября 2025, 11:39
Россия запустила по Украине 36 ракет и почти 600 дронов: сколько сбила ПВО
29 ноября 2025, 11:13
На Волыни во время пожара в деревянном доме погиб мужчина
29 ноября 2025, 11:03
Массированный удар по энергосистеме: более полумиллиона киевлян остались без света
29 ноября 2025, 10:27
Мирный план Трампа: Умеров и Кислица отправились в США – СМИ
29 ноября 2025, 09:58
Увольнение Ермака. Зеленский опаздывает на полшага
29 ноября 2025, 09:36
Потери врага за сутки: 910 человек и 66 единиц техники – данные Генштаба
29 ноября 2025, 09:24
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Все публикации »
Вадим Денисенко
Марина Данилюк-Ярмолаева
Остап Дроздов
Все блоги »