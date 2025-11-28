Фото: Национальная полиция Украины

Во время авиаудара по Харьковщине погиб гражданский мужчина, еще три человека получили ранения и госпитализированы

Об этом сообщают в Национальной полиции Украины, передает RegioNews.

28 ноября российские войска ударили управляемой авиацией по селу Шестаково в Чугуевском районе Харьковщины. В результате атаки погиб гражданский мужчина.

В результате авиаудара пострадали жилые дома

Кроме того, в Старосалтовской громаде пострадали две женщины в возрасте 52 и 61 года. Их с взрывными ранениями госпитализировали в местное медицинское учреждение. Известно, что при обстреле были повреждены несколько частных домов и хозяйственных построек. На одном из участков вспыхнул пожар, ликвидированный местными спасателями.

Полиция уже приступила к фиксации происшествия как военного преступления. Правоохранители собирают доказательства и документируют последствия атаки для установления обстоятельств и виновных лиц. Местные власти и экстренные службы продолжают оказывать помощь пострадавшим.

Вооруженные нападения на Харьковщину продолжаются, и каждый случай фиксируется для дальнейшего расследования. Местные правоохранители призывают граждан сообщать о любых новых фактах разрушений или ранений, чтобы обеспечить комплексную оценку последствий действий российских войск.

Напомним, российская атака на Днепропетровщину унесла жизни двух гражданских – 37-летнего мужчину и 56-летней женщины, еще два человека получили ранения. Враг применил дроны и управляемые авиабомбы по нескольким громадам, разрушив жилые дома.