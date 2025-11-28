Многотысячный город на Киевщине остался без света из-за российских обстрелов

иллюстративное фото: из открытых источников

Россияне снова атаковали энергообъект в Черниговской области, из-за чего без света остался город Славутич Киевской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Черниговоблэнерго".

"В результате обстрела из-за повреждения энергообъекта без электроснабжения остался город Славутич Киевской области", – говорится в сообщении.

Потребителей просят сохранять спокойствие и принимать меры по собственной безопасности. Энергетики начнут ликвидацию последствий теракта, как только это позволит ситуация безопасности.

Отметим, в Славутиче проживает более 20 тысяч человек.

Ранее мы сообщали о том, как будут выключать свет в Украине 29 ноября. Причина введения ограничений – последствия предыдущих российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.