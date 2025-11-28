11:51  28 ноября
В Киеве на Троещине мужчина, угрожая расправой, ограбил таксиста
09:39  28 ноября
В Полтаве в реке обнаружили тело пропавшего 17-летнего юноши
08:13  28 ноября
Бегство в Молдову на матрасе: пограничники спасли мужчину из Днестра
28 ноября 2025, 18:53

Российская атака по Днепропетровщине унесла жизни двух гражданских и еще 2 пострадавших

28 ноября 2025, 18:53
Фото: Днепропетровская областная военная администрация
В нескольких громадах Днепропетровской области зафиксировали масштабные разрушения гражданской инфраструктуры после ночных атак с воздуха и артобстрелов

Об этом сообщает и.о. главы Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает RegioNews.

На Синельниковщине зафиксировали серию атак со стороны российских войск. Под вражеским ударом оказалась Васильковская громада, где противник применил беспилотники. В Покровской громаде обстрелы производились управляемыми авиационными бомбами. Последствия ударов повлекли за собой жертвы среди гражданского населения и значительные разрушения инфраструктуры.

Последствия российского обстрела в прифронтовой громаде

По имеющейся информации, в результате атак погибли двое жителей громады - 37-летний мужчина и 56-летняя женщина. Еще два человека получили ранения разной степени тяжести, им предоставляется необходимая медицинская помощь. Обстоятельства событий и масштабы причиненного ущерба уточняют экстренные и правоохранительные службы.

Повреждены жилые дома и социальная инфраструктура

Из-за обстрелов в Васильковской и Покровской громадах разрушен один частный жилой дом, еще пять домов получили повреждения. Также возник пожар в помещении лицея. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание и проводят обследование зданий, чтобы предотвратить дальнейшие угрозы.

Кроме того, сообщается об обстрелах Никопольского района, где враг применял артиллерию и FPV-дроны. Удары получили райцентр, а также Покровская, Мировская и Марганецкая громады. В результате атак повреждено одно из предприятий и частный дом. На местах работают соответствующие службы, фиксируя последствия и оказывая помощь пострадавшим территориям.

Напомним, в Днепропетровской области провели масштабную проверку хода возведения фортификационных сооружений с участием представителей Сил обороны, СБУ и ГСЧС.

21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
07 августа 2025
