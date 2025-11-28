Фото: Днепропетровская областная военная администрация

В нескольких громадах Днепропетровской области зафиксировали масштабные разрушения гражданской инфраструктуры после ночных атак с воздуха и артобстрелов

Об этом сообщает и.о. главы Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает RegioNews.

На Синельниковщине зафиксировали серию атак со стороны российских войск. Под вражеским ударом оказалась Васильковская громада, где противник применил беспилотники. В Покровской громаде обстрелы производились управляемыми авиационными бомбами. Последствия ударов повлекли за собой жертвы среди гражданского населения и значительные разрушения инфраструктуры.

Последствия российского обстрела в прифронтовой громаде

По имеющейся информации, в результате атак погибли двое жителей громады - 37-летний мужчина и 56-летняя женщина. Еще два человека получили ранения разной степени тяжести, им предоставляется необходимая медицинская помощь. Обстоятельства событий и масштабы причиненного ущерба уточняют экстренные и правоохранительные службы.

Повреждены жилые дома и социальная инфраструктура

Из-за обстрелов в Васильковской и Покровской громадах разрушен один частный жилой дом, еще пять домов получили повреждения. Также возник пожар в помещении лицея. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание и проводят обследование зданий, чтобы предотвратить дальнейшие угрозы.

Кроме того, сообщается об обстрелах Никопольского района, где враг применял артиллерию и FPV-дроны. Удары получили райцентр, а также Покровская, Мировская и Марганецкая громады. В результате атак повреждено одно из предприятий и частный дом. На местах работают соответствующие службы, фиксируя последствия и оказывая помощь пострадавшим территориям.

