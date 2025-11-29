Нічний обстріл Київщини: поранено двох, евакуйовано 52 людини, Фастів без світла

Фото: ДСНС Київщини

Вночі 29 листопада російські війська завдали ударів по Броварському та Фастівському районах Київської області

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

У Броварах внаслідок атаки сталася пожежа та часткова руйнація 9-поверхового житлового будинку – пошкоджено 8-й та 9-й поверхи. Двоє людей зазнали поранень.

За словами очільника Київської ОВА Миколи Калашника, жінка 1959 року народження отримала різані рани тіла та госпіталізована до місцевої лікарні. Друга постраждала – жінка 1975 року народження.

Підрозділи ДСНС евакуювали з будинку 52 мешканців, серед них троє дітей. Для надання допомоги та обігріву на місці розгорнуто Пункт незламності, з людьми працюють психологи ДСНС.

Також у місті зафіксовано пошкодження приватних будинків і припаркованих автомобілів. Рятувальники ліквідували пожежу в гаражному кооперативі, де внаслідок атаки пошкоджено 20 гаражів.

Унаслідок ворожої атаки тимчасово знеструмлено місто Фастів. Наразі критична інфраструктура перейшла на резервне живлення. Системи водопостачання, водовідведення, газопостачання та зв’язок працюють. Пункти незламності готові до роботи.

На місці події працюють усі оперативні служби.

Нагадаємо, цієї ночі окупанти атакували і Київ. Відомо, що внаслідок російського обстрілу загинуло двоє людей, ще 15 постраждали, серед них – дитина. Внаслідок комбінованого удару зафіксовано значні пошкодження житлових будинків у кількох районах столиці.