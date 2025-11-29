11:03  29 листопада
На Волині під час пожежі у дерев'яному будинку загинув чоловік
22:35  28 листопада
Акторка Антоніна Хижняк під час зйомок потрапила під обстріл
22:21  28 листопада
В Одесі курсант військової академії вчинив самогубство
UA | RU
UA | RU
29 листопада 2025, 08:54

Нічний обстріл Київщини: поранено двох, евакуйовано 52 людини, Фастів без світла

29 листопада 2025, 08:54
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС Київщини
Читайте также
на русском языке

Вночі 29 листопада російські війська завдали ударів по Броварському та Фастівському районах Київської області

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

У Броварах внаслідок атаки сталася пожежа та часткова руйнація 9-поверхового житлового будинку – пошкоджено 8-й та 9-й поверхи. Двоє людей зазнали поранень.

За словами очільника Київської ОВА Миколи Калашника, жінка 1959 року народження отримала різані рани тіла та госпіталізована до місцевої лікарні. Друга постраждала – жінка 1975 року народження.

Підрозділи ДСНС евакуювали з будинку 52 мешканців, серед них троє дітей. Для надання допомоги та обігріву на місці розгорнуто Пункт незламності, з людьми працюють психологи ДСНС.

Також у місті зафіксовано пошкодження приватних будинків і припаркованих автомобілів. Рятувальники ліквідували пожежу в гаражному кооперативі, де внаслідок атаки пошкоджено 20 гаражів.

Унаслідок ворожої атаки тимчасово знеструмлено місто Фастів. Наразі критична інфраструктура перейшла на резервне живлення. Системи водопостачання, водовідведення, газопостачання та зв’язок працюють. Пункти незламності готові до роботи.

На місці події працюють усі оперативні служби.

Нагадаємо, цієї ночі окупанти атакували і Київ. Відомо, що внаслідок російського обстрілу загинуло двоє людей, ще 15 постраждали, серед них – дитина. Внаслідок комбінованого удару зафіксовано значні пошкодження житлових будинків у кількох районах столиці.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна Київська область російська армія руйнування поранені цивільні ДСНС
Багатотисячне місто на Київщині залишилось без світла через російський обстріл
28 листопада 2025, 21:02
Один загиблий і двоє травмованих внаслідок авіаудару РФ на Харківщині
28 листопада 2025, 19:10
Російська атака по Дніпропетровщині забрала життя двох цивільних та ще 2 постраждалих
28 листопада 2025, 18:53
Всі новини »
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
Росія запустила по Україні 36 ракет і майже 600 дронів: скільки збила ППО
29 листопада 2025, 11:13
На Волині під час пожежі у дерев'яному будинку загинув чоловік
29 листопада 2025, 11:03
Масований удар по енергосистемі: понад півмільйона киян залишилися без світла
29 листопада 2025, 10:27
Мирний план Трампа: Умєров і Кислиця вирушили до США – ЗМІ
29 листопада 2025, 09:58
Звільнення Єрмака. Зеленський запізнюється на півкроку
29 листопада 2025, 09:36
Втрати ворога за добу: 910 осіб і 66 одиниць техніки – дані Генштабу
29 листопада 2025, 09:24
Колишній голова ОП Єрмак після відставки заявив, що йде на фронт
29 листопада 2025, 08:44
Удар по Києву: загинули 2 людини, серед 15 поранених – дитина
29 листопада 2025, 08:19
Зеленський вчинив правильно, звільнивши Єрмака
28 листопада 2025, 23:39
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Остап Дроздов
Всі блоги »