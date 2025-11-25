10:48  25 листопада
25 листопада 2025, 10:32

Через нічний удар ворога постраждали четверо жителів Київщини

25 листопада 2025, 10:32
Фото: Київська ОВА
Росія не припиняє терор проти мирного населення Київщини, завдаючи ударів по житлових будинках та об'єктах енергетики. Унаслідок сьогоднішньої атаки постраждали четверо жителів області

Про це повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник, передає RegioNews.

У Білій Церкві поранення отримала дівчина 2011 року народження. Із уламковим пораненням поперекового відділу хребта, порізами тіла та множинними саднами її госпіталізували до місцевої лікарні.

У Броварському районі травмовано ще трьох людей:

  • 63-річну жінку з закритою раною руки доправили до лікарні.
  • 69-річна жінка отримала різані рани плеча, гомілки та живота – її також госпіталізовано.
  • У чоловіка 1989 року народження осколками посічене обличчя. Медики надають необхідну допомогу.

Наслідки ворожої атаки зафіксовані в чотирьох районах області.

У Білоцерківському районі пошкоджено багатоповерхові житлові будинки та автомобілі.

У Броварському – спалахнули пожежі складських приміщень і виробництва, пошкоджено 25 приватних будинків та автівки.

В Обухівському районі руйнувань зазнали два приватні будинки.

У Вишгородському – пошкоджені приватні оселі, господарські споруди та автомобіль.

Усі оперативні служби працюють на місцях.

Нагадаємо, вночі 25 листопада росіяни вчергове завдали ударів по Броварському, Білоцерківському та Вишгородському районах області. Було відомо, що внаслідок атаки постраждала 14-річна дівчинка.

