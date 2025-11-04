Фото: Нацполиция

Авария произошла на днях в городе Ржищев. В результате ДТП пострадал подросток

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Предварительно авария произошла на неконтролируемом перекрестке. Там 14-летний парень на электросамокате Volkom столкнулся с автомобилем ВАЗ, за рулем которого находился 31-летний мужчина. В результате аварии подростка с травмами госпитализировали.

"Следователи Обуховского районного управления полиции начали досудебное расследование (ч. 1 ст. 286 УКУ)", - сообщили в полиции.

