В Киевской области водитель столкнулся с электросамокатом 14-летнего парня: несовершеннолетний пострадал
Авария произошла на днях в городе Ржищев. В результате ДТП пострадал подросток
Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.
Предварительно авария произошла на неконтролируемом перекрестке. Там 14-летний парень на электросамокате Volkom столкнулся с автомобилем ВАЗ, за рулем которого находился 31-летний мужчина. В результате аварии подростка с травмами госпитализировали.
"Следователи Обуховского районного управления полиции начали досудебное расследование (ч. 1 ст. 286 УКУ)", - сообщили в полиции.
Напомним, ранее сообщали об ужасном ДТП в Ровенской области, где 29-летний водитель "Jaguar" на бешеной скорости сбил 35-летнего пешехода прямо на переходе.
Смертельное ДТП в Житомирской области: иномарка влетела в дерево, погибла 19-летняя девушкаВсе новости »
03 ноября 2025, 13:30В Ровенской области 15-летний водитель мопеда сбил 14-летнюю девушку – оба в больнице
03 ноября 2025, 12:47Столкнулся с авто: в ДТП во Львовской области разбился 17-летний мотоциклист
03 ноября 2025, 12:34
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
На Волыни разоблачили масштабный незаконный табачный бизнес и почти 12 тысяч готовых сигарет
04 ноября 2025, 15:57В Харькове таксиста оштрафовали на 5100 грн за отказ обслуживать на украинском языке
04 ноября 2025, 15:187 тысяч за побег из Украины: в Одесской области задержали госслужащего за переправку уклонистов
04 ноября 2025, 15:03Двойное убийство на Ровенщине: погибли женщина и ее брат
04 ноября 2025, 14:48Жители Херсонщины потеряли более 220 000 грн из-за интернет-мошенников
04 ноября 2025, 14:46В Полтаве судили медика, который торговал инвалидностью для уклонистов
04 ноября 2025, 14:45В Черновцах экс-инспектор в нетрезвом состоянии стала виновницей смертельной аварии
04 ноября 2025, 14:34На Харьковщине оккупанты убили двух мирных людей, державших в руках белый флаг
04 ноября 2025, 14:19РФ в октябре сбросила на Украину рекордное количество КАБов
04 ноября 2025, 14:08
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Все блоги »