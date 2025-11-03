Фото: полиция

ДТП произошло 2 ноября около 16:30 в селе Журавно Стрыйского района.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На дороге столкнулись мотоцикл Honda, которым управлял 17-летний юноша – житель Ивано-Франковской области, и автомобиля Volkswagen Passat под управлением 48-летнего водителя из Ивано-Франковска.

Несовершеннолетний водитель мотоцикла погиб на месте, а его 16-летний пассажир – житель одного из сел Стрыйского района – получил травмы и был госпитализирован.

По факту аварии возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

