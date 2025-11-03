14:09  03 ноября
Смертельное ДТП в Житомирской области: иномарка влетела в дерево, погибла 19-летняя девушка

03 ноября 2025, 13:30
Фото: Нацполиция
Авария произошла 2 ноября вблизи села Мастеровой Воли Звягельского района. Правоохранители выясняют все обстоятельства

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Предварительно 27-летний водитель Volkswagen не справился с управлением. Машина выехала за пределы проезжей части и столкнулась с деревом. К сожалению, в результате ДТП погибла 19-летняя пассажирка. Водителя с тяжелыми травмами госпитализировали в реанимацию.

"Сейчас следователи полиции выясняют все обстоятельства происшествия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины", - сообщили в полиции.

Напомним, в Ивано-Франковской области 23-летний учитель устроил ДТП, находясь в нетрезвом состоянии. В результате аварии погибли 14-летний ученик и 21-летний пассажир.

31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
