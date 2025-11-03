Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Предварительно 27-летний водитель Volkswagen не справился с управлением. Машина выехала за пределы проезжей части и столкнулась с деревом. К сожалению, в результате ДТП погибла 19-летняя пассажирка. Водителя с тяжелыми травмами госпитализировали в реанимацию.

"Сейчас следователи полиции выясняют все обстоятельства происшествия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины", - сообщили в полиции.

Напомним, в Ивано-Франковской области 23-летний учитель устроил ДТП, находясь в нетрезвом состоянии. В результате аварии погибли 14-летний ученик и 21-летний пассажир.