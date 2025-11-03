В Ровно водитель "Jaguar" сбил пешехода на переходе: потерпевший скончался в больнице

Фото: пресс-служба полиции

В суд направлено дело о смертельном ДТП, которое произошло на пешеходном переходе

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

29-летнему водителю автомобиля "Jaguar" грозит от 3 до 8 лет лишения свободы в соответствии с санкцией статьи Уголовного кодекса Украины.

Авария произошла 12 февраля около 19:00 на автодороге "Киев-Чоп" в селе Вересневое. По данным следствия, водитель Jaguar превысил скорость и сбил 35-летнего мужчину из Волыни на нерегулируемом пешеходном переходе.

От удара пострадавшего отбросило на другую полосу, где его задел автомобиль "Audi", избежать столкновения водитель которого не имел технической возможности. Пешехода в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу, но через несколько часов он скончался. Обследование показало, что оба водителя были трезвыми к моменту аварии.

Следователи завершили досудебное расследование, а прокурор, осуществляющий процессуальное руководство, направил материалы уголовного производства в суд для рассмотрения дела.

Напоминаем о смертельном ДТП в Днепре, где на пешеходном переходе сбили 15-летнюю девушку. По предварительным данным, из-за сильной непогоды водитель не заметил потерпевшую, и она погибла на месте.