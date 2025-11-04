Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Попередньо, аварія сталась на неконтрольованому перехресті. Там 14-річний хлопець на електросамокаті Volkom зіткнувся з автомобілем ВАЗ, за кермом якого був 31-річний чоловік. Внаслідок аварії підлітка з травмами госпіталізували.

"Слідчі Обухівського районного управління поліції розпочали досудове розслідування (ч. 1 ст. 286 ККУ)", - повідомили в поліції.

