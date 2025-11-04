На Київщині водій зіткнувся з електросамокатом 14-річного хлопця: неповнолітній постраждав
Аварія сталась днями у місті Ржищів. Внаслідок ДТП постраждав підліток
Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.
Попередньо, аварія сталась на неконтрольованому перехресті. Там 14-річний хлопець на електросамокаті Volkom зіткнувся з автомобілем ВАЗ, за кермом якого був 31-річний чоловік. Внаслідок аварії підлітка з травмами госпіталізували.
"Слідчі Обухівського районного управління поліції розпочали досудове розслідування (ч. 1 ст. 286 ККУ)", - повідомили в поліції.
