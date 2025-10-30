Фото: пресс-служба полиции

На Обуховщине во время пожара погиб мужчина, полиция расследует обстоятельства

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Вчера вечером, 29 октября, около 21:08 в полицию поступило сообщение от спасателей ГСЧС о возгорании частного дома в селе Застугна Васильковской общины. На место выехали пожарные и следственно-оперативная группа.

В ходе ликвидации огня в доме обнаружили тело 62-летнего владельца. Предварительной причиной пожара называют неисправность печного отопления. Окончательные выводы об обстоятельствах произойдет ГСЧС после завершения проверки.

Правоохранители начали досудебное расследование по части 2 статьи 270 Уголовного кодекса Украины. Следствие выясняет точную причину возгорания и обстоятельств смерти мужчины.

