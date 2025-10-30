12:13  30 октября
30 октября 2025, 13:49

Во время пожара в Киевской области погиб 62-летний мужчина: полиция расследует обстоятельства

30 октября 2025, 13:49
Фото: пресс-служба полиции
На Обуховщине во время пожара погиб мужчина, полиция расследует обстоятельства

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Вчера вечером, 29 октября, около 21:08 в полицию поступило сообщение от спасателей ГСЧС о возгорании частного дома в селе Застугна Васильковской общины. На место выехали пожарные и следственно-оперативная группа.

В ходе ликвидации огня в доме обнаружили тело 62-летнего владельца. Предварительной причиной пожара называют неисправность печного отопления. Окончательные выводы об обстоятельствах произойдет ГСЧС после завершения проверки.

Правоохранители начали досудебное расследование по части 2 статьи 270 Уголовного кодекса Украины. Следствие выясняет точную причину возгорания и обстоятельств смерти мужчины.

Напомним, сообщалось о трагическом событии в Прикарпатье, где во время пожара погиб ребенок. Огонь охватил хозяйственное сооружение площадью около 20 м², и обстоятельства трагедии устанавливают правоохранители и спасатели.

