До назначения на должность руководителя Ищенко работал в этой Службе уполномоченным по антикоррупционной деятельности

Новым начальником Службы восстановления и развития инфраструктуры в Киевской области стал Алексей Ищенко, менеджер и специалист в сфере строительства и управления имуществом. Соответствующий указ, как стало известно RegioNews, уже подписал глава Агентства восстановления Сергей Сухомлин.

В целом в инфраструктурной отрасли Ищенко проработал фактически всю жизнь, занимаясь строительством, управлением государственным имуществом и реализацией ряда соответствующих проектов. В частности, имеет опыт работы на руководящих должностях в системе НАК "Нафтогаз Украины", Полтавской областной государственной администрации, Офисе Генпрокурора, Агентстве по розыску и менеджменту активов, в Верховном Суде и в мемориальном комплексе "Родина-Мать".

Напомним, ранее Алексей Ищенко заявлял, что система управления государственным имуществом в настоящее время имеет все перспективы для реформирования, что позволит изменить парадигму отрасли от простого содержания имущества к активному управлению государственным портфелем как инвестиционным инструментом, а это, в свою очередь, поможет превратить госсобственность в источник стабильных бюджетных поступлений.

В свое время Алексей Ищенко также приводил в пример поселок Бородянка в Киевской области как успешную модель комплексного восстановления территорий, которую необходимо тиражировать: наряду с жильем одновременно запускаются социальная инфраструктура и публичные пространства. Именно эта логика, по его словам, должна стать стандартом комплексного восстановления регионального масштаба.