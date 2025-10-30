12:13  30 жовтня
30 жовтня 2025, 13:49

Під час пожежі на Київщині загинув 62-річний чоловік: поліція розслідує обставини

30 жовтня 2025, 13:49
Фото: пресслужба поліції
На Обухівщині під час пожежі загинув чоловік, поліція розслідує обставини

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Вчора ввечері, 29 жовтня, близько 21:08 до поліції надійшло повідомлення від рятувальників ДСНС про загоряння приватного будинку у селі Застугна Васильківської громади. На місце одразу виїхали пожежники та слідчо-оперативна група.

Під час ліквідації вогню в будинку виявили тіло 62-річного власника. Попередньою причиною пожежі називають несправність пічного опалення. Остаточні висновки щодо обставин події надасть ДСНС після завершення перевірки.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 270 Кримінального кодексу України. Слідство з'ясовує точну причину загоряння та обставини смерті чоловіка.

Нагадаємо, повідомлялося про трагічну подію на Прикарпатті, де під час пожежі загинула дитина. Вогонь охопив господарську споруду площею близько 20 м², і обставини трагедії наразі встановлюють правоохоронці та рятувальники.

Київська область Обухівський район загиблий пожежа приватний будинок поліція розслідування
