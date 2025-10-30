Фото: пресслужба поліції

На Обухівщині під час пожежі загинув чоловік, поліція розслідує обставини

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Вчора ввечері, 29 жовтня, близько 21:08 до поліції надійшло повідомлення від рятувальників ДСНС про загоряння приватного будинку у селі Застугна Васильківської громади. На місце одразу виїхали пожежники та слідчо-оперативна група.

Під час ліквідації вогню в будинку виявили тіло 62-річного власника. Попередньою причиною пожежі називають несправність пічного опалення. Остаточні висновки щодо обставин події надасть ДСНС після завершення перевірки.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 270 Кримінального кодексу України. Слідство з'ясовує точну причину загоряння та обставини смерті чоловіка.

