Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

На территории частного дома горела хозяйственная постройка (дровница) на площади около 20 м².

Во время тушения пожара внутри постройки спасатели обнаружили тело ребенка – 13-летнего мальчика.

Причину и обстоятельства пожара устанавливают специалисты.

Напомним, 26 октября в Кировоградской области из-за отравления угарным газом погибли женщина и трое детей, в том числе младенец. Полиция открыла уголовное производство.