07:28  28 октября
На Ровенщине столкнулись два мотоцикла: 18-летний водитель в реанимации
07:15  28 октября
Карпаты накроет штормовой ветер: синоптики предупредили об опасности
02:50  28 октября
7-месячную дочь актрисы Анны Кощмал ночью забрали в больницу: что произошло
28 октября 2025, 07:56

На Прикарпатье во время пожара погиб ребенок

28 октября 2025, 07:56
Фото: ГСЧС
Трагедия произошла днем 27 октября в селе Новые Кривотулы Ивано-Франковского района

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

На территории частного дома горела хозяйственная постройка (дровница) на площади около 20 м².

Во время тушения пожара внутри постройки спасатели обнаружили тело ребенка – 13-летнего мальчика.

Причину и обстоятельства пожара устанавливают специалисты.

Напомним, 26 октября в Кировоградской области из-за отравления угарным газом погибли женщина и трое детей, в том числе младенец. Полиция открыла уголовное производство.

Прикарпатье происшествия пожар спасатели ребенок смерть ребенка
