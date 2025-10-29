Фото: Нацполиция

Авария произошла на днях в селе Клюковщина по улице Одесская. Правоохранители выясняют обстоятельства

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Предварительно, 26-летний водитель мотоцикла Suzuki столкнулся с грузовиком Mercedes. Известно, что грузовой автомобиль был припаркован на обочине дороги. В результате полученных травм мотоциклист погиб на месте.

"Следователи следственного управления полиции Киевщины начали досудебное расследование (ч. 2 ст. 286 УКУ)", - сообщили в полиции.

Напомним, в Черкасской области произошла смертельная авария с участием легкового автомобиля и велосипедиста. Около 18:00 30-летний водитель Daewoo Sens наехал на двигавшегося попутным направлением 70-летнего мужчину и пострадавший погиб на месте.