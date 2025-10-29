На Київщині загинув мотоцикліст: що відомо
Аварія сталась днями у селі Клюківщина, по вулиці Одеська. Правоохоронці з'ясовують обставини
Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.
Попередньо, 26-річний водій мотоцикла Suzuki зіткнувся з вантажівкою Mercedes. Відомо, що вантажне авто було припарковане на узбіччі дороги. Внаслідок отриманих травм мотоцикліст загинув на місці.
"Слідчі слідчого управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування (ч. 2 ст. 286 ККУ)", - повідомили в поліції.
Нагадаємо, на Черкащині трапилася смертельна аварія за участю легкового автомобіля та велосипедиста. Близько 18:00 30-річний водій Daewoo Sens наїхав на 70-річного чоловіка, який рухався попутним напрямком, і потерпілий загинув на місці.
