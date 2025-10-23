Фото: Нацполиция

Трагедия произошла на 930 километре в пределах станции Трилеса. Женщина от полученных травм погибла на месте

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, пассажирский поезд Киев-Черновцы сбил 44-летнюю женщину. Отмечается, что она шла по путям в неустановленном месте. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия.

"Следователи Фастовского управления полиции начали досудебное расследование по данному факту (ч. 3 ст. 276 УКУ)", - сообщили в полиции.

При этом правоохранители напоминают, что железнодорожный транспорт является зоной повышенной опасности.

Напомним, ранее на автодороге Киев-Чернигов в пределах села Семиполки произошло смертельное ДТП. Погиб 14-летний парень, которого сбил 67-летний водитель легковушки.