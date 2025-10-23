21:22  23 жовтня
23 жовтня 2025, 21:45

На Київщині жінка загинула під колесами потяга

23 жовтня 2025, 21:45
Фото: Нацполіція
Трагедія сталась на 930 кілометрі в межах станції Триліси. Жінка від отриманих травм загинула на місці

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, пасажирський потяг Київ-Чернівці збив 44-річну жінку. Зазначається, що вона йшла по коліях у невстановленому місці. Від отриманих травм потерпіла померла на місці події.

"Слідчі Фастівського управління поліції розпочали досудове розслідування за даним фактом (ч. 3 ст. 276 ККУ)", - повідомили в поліції.

При цьому правоохоронці нагадують, що залізничний транспорт є зоною підвищеної небезпеки.

Нагадаємо, раніше на автодорозі Київ-Чернігів у межах села Семиполки сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Загинув 14-річний хлопець, якого збив 67-річний водій легковика.

