Трагедія сталась на 930 кілометрі в межах станції Триліси. Жінка від отриманих травм загинула на місці

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, пасажирський потяг Київ-Чернівці збив 44-річну жінку. Зазначається, що вона йшла по коліях у невстановленому місці. Від отриманих травм потерпіла померла на місці події.

"Слідчі Фастівського управління поліції розпочали досудове розслідування за даним фактом (ч. 3 ст. 276 ККУ)", - повідомили в поліції.

При цьому правоохоронці нагадують, що залізничний транспорт є зоною підвищеної небезпеки.

