Фото из открытых источников

Авария произошла на одной из улиц в селе Низшая Дубечня на Вышгородщине. Правоохранители начали расследование

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Предварительно 75-летний водитель Ford Fusion ехал в направлении села Новоселки. Во время поворота налево он столкнулся с Nissan Rogue, за рулем которого находился 71-летний мужчина. В результате ДТП водителя Ford госпитализировали медики.

"Следователи Вышгородского районного управления полиции начали уголовное производство (ч. 1 ст. 286 УКУ)", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее на автодороге Киев-Чернигов в пределах села Семиполки произошло смертельное ДТП. Погиб 14-летний парень , которого сбил 67-летний водитель легковушки.