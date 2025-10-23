Фото з відкритих джерел

Аварія сталась на одній із вулиць в селі Нижча Дубечня на Вишгородщині. Правоохоронці розпочали розслідування

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Попередньо, 75-річний водій Ford Fusion їхав у напрямку села Новосілки. Під час повороту ліворуч він зіткнувся з Nissan Rogue, за кермом якого був 71-річний чоловік. Внаслідок ДТП водія Ford госпіталізували медики.

"Слідчі Вишгородського районного управління поліції розпочали кримінальне провадження (ч. 1 ст. 286 ККУ)", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше на автодорозі Київ-Чернігів у межах села Семиполки сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Загинув 14-річний хлопець, якого збив 67-річний водій легковика.