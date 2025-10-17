Фото: ГСЧС

На берегу Десны спасатели обезвредили остатки российской ракеты, которые могли представлять серьезную угрозу местным жителям

Об этом сообщает Мобильный спасательный центр быстрого реагирования ГСЧС Украины, передает RegioNews.

В Вышгородском районе Киевской области саперы обнаружили боевую часть российской ракеты Х-69. Опасный предмет был найден вблизи реки Десна во время обследования местности.

Согласно информации ГСЧС Украины, к работам привлечены специалисты Мобильного спасательного центра быстрого реагирования. После детального осмотра саперы безопасно обезвредили и изъяли боевую часть ракеты, ликвидировав потенциальную угрозу населению.

Теперь место происшествия обследуется дополнительно, чтобы исключить возможность наличия других взрывоопасных предметов. Специалисты отмечают, что подобные находки остаются опасными даже спустя длительное время после обстрелов.

Спасатели напоминают гражданам: при обнаружении подозрительных предметов следует сразу сообщить по номеру "101" или "102" и не приближаться к ним самостоятельно. Такие действия могут спасти жизнь.

Ранее сообщалось, на Черниговщине пиротехники ГСЧС обезвредили боевую часть российской ракеты "Искандер-К", которая упала вблизи жилых домов.