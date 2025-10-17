16:42  17 октября
Украинцам советуют одеваться теплее: какой будет погода на выходные
16:13  17 октября
Переименование сквера в Чернигове в честь Трампа сочли незаконным
13:50  17 октября
На Закарпатье пограничник переправлял в Румынию сигареты и мужчин
UA | RU
UA | RU
17 октября 2025, 18:56

В Киевской области у реки Десна нашли боевую часть российской ракеты Х-69

17 октября 2025, 18:56
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС
Читайте також
українською мовою

На берегу Десны спасатели обезвредили остатки российской ракеты, которые могли представлять серьезную угрозу местным жителям

Об этом сообщает Мобильный спасательный центр быстрого реагирования ГСЧС Украины, передает RegioNews.

В Вышгородском районе Киевской области саперы обнаружили боевую часть российской ракеты Х-69. Опасный предмет был найден вблизи реки Десна во время обследования местности.

Согласно информации ГСЧС Украины, к работам привлечены специалисты Мобильного спасательного центра быстрого реагирования. После детального осмотра саперы безопасно обезвредили и изъяли боевую часть ракеты, ликвидировав потенциальную угрозу населению.

Теперь место происшествия обследуется дополнительно, чтобы исключить возможность наличия других взрывоопасных предметов. Специалисты отмечают, что подобные находки остаются опасными даже спустя длительное время после обстрелов.

Спасатели напоминают гражданам: при обнаружении подозрительных предметов следует сразу сообщить по номеру "101" или "102" и не приближаться к ним самостоятельно. Такие действия могут спасти жизнь.

Ранее сообщалось, на Черниговщине пиротехники ГСЧС обезвредили боевую часть российской ракеты "Искандер-К", которая упала вблизи жилых домов.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киевская область ракета взрывотехники саперы Х-69 взрывоопасные предметы Десна
"Решить вопрос по ТЦК" за 8,5 тысячи долларов: в Киевской области разоблачили дельца
17 октября 2025, 15:50
Под Киевом мошенники продали дом футболиста
16 октября 2025, 12:45
Эксвладельца известной торговой сети обвиняют в присвоении государственной земли
15 октября 2025, 20:20
Все новости »
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
В Тернопольской области Mercedes перехватил авто ТЦК: похитили военнообязанного, пострадал военный
17 октября 2025, 20:29
Налог 10% на все: как законопроект №14025 ударит по миллионам украинцев
17 октября 2025, 20:12
Львовоблэнерго требует от РФ более 15 млн грн компенсации за ущерб из-за вооруженной агрессии
17 октября 2025, 19:56
Смертельное ДТП во Львовской области: погибли два человека
17 октября 2025, 19:50
Украинская делегация показала Трампу план использования "Томагавков", который может изменить ход войны
17 октября 2025, 19:37
В Закарпатье женщина подожгла дом пенсионера из-за ссоры
17 октября 2025, 19:15
Украинцы активно покупают билеты на поезд из Киева в Бухарест
17 октября 2025, 18:59
Опасная находка: в Кривом Роге среди улицы лежит дрон
17 октября 2025, 18:55
На трассе Киев-Одесса перевернулся микроавтобус: 8 пострадавших, среди них есть тяжело раненые
17 октября 2025, 18:44
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Все публикации »
Вадим Денисенко
Ирина Геращенко
Владимир Фесенко
Все блоги »