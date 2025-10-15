21:32  15 октября
Военные похищали людей в Тернопольской области пытали и отбирали имущество
18:11  15 октября
Российский паспорт мэра Одессы Труханова: появились новые детали дела
17:55  15 октября
В Украине идет потепление до +15 градусов
15 октября 2025, 20:20

Эксвладельца известной торговой сети обвиняют в присвоении государственной земли

15 октября 2025, 20:20
иллюстративное фото: из открытых источников
Подсанкционный бизнесмен Виктор Полищук обвиняется в давлении, рейдерских действиях и незаконном завладении землей рядом со своим участком

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Экономическую правду".

По словам владелицы садового дома и земельных участков в садовом обществе "ЯВИР" в селе Шпитьки Бучанского района Киевской области Инны Синицы, она стала жертвой "фактических рейдерских и противоправных действий" со стороны Виктора Полищука - бизнесмена, известного как бывшего владельца ТРЦ "Гуливер", сети "Эль". Сам Полищук находится под санкциями СНБО с ноября 2025 года.

Женщина утверждает, что систематическое давление началось после того, как она разоблачила попытки Полищука и его подконтрольных лиц завладеть государственными и коммунальными земельными участками рядом с ее имуществом.

По этим фактам СБУ открыло уголовное производство по незаконному присвоению земель коммунальной и государственной собственности.

Напомним, в Киевской области депутат проверила земельную аферу на 12 млн грн. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Киевская область земля афера скандал
