Эксвладельца известной торговой сети обвиняют в присвоении государственной земли

иллюстративное фото: из открытых источников

Подсанкционный бизнесмен Виктор Полищук обвиняется в давлении, рейдерских действиях и незаконном завладении землей рядом со своим участком

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Экономическую правду".

По словам владелицы садового дома и земельных участков в садовом обществе "ЯВИР" в селе Шпитьки Бучанского района Киевской области Инны Синицы, она стала жертвой "фактических рейдерских и противоправных действий" со стороны Виктора Полищука - бизнесмена, известного как бывшего владельца ТРЦ "Гуливер", сети "Эль". Сам Полищук находится под санкциями СНБО с ноября 2025 года.

Женщина утверждает, что систематическое давление началось после того, как она разоблачила попытки Полищука и его подконтрольных лиц завладеть государственными и коммунальными земельными участками рядом с ее имуществом.

По этим фактам СБУ открыло уголовное производство по незаконному присвоению земель коммунальной и государственной собственности.

Напомним, в Киевской области депутат проверила земельную аферу на 12 млн грн. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.