Фото: ДСНС

На березі Десни рятувальники знешкодили залишки російської ракети, які могли становити серйозну загрозу для місцевих жителів

Про це повідомляє Мобільний рятувальний центр швидкого реагування ДСНС України, передає RegioNews.

У Вишгородському районі Київської області сапери виявили бойову частину російської ракети Х-69. Небезпечний предмет знайшли поблизу річки Десна під час обстеження місцевості.

За інформацією ДСНС України, до робіт були залучені фахівці Мобільного рятувального центру швидкого реагування. Після детального огляду сапери безпечно знешкодили та вилучили бойову частину ракети, ліквідувавши потенційну загрозу для населення.

Наразі місце події обстежується додатково, аби виключити можливість наявності інших вибухонебезпечних предметів. Фахівці наголошують, що подібні знахідки залишаються небезпечними навіть через тривалий час після обстрілів.

Рятувальники нагадують громадянам: у разі виявлення підозрілих предметів слід одразу повідомити за номером "101" або "102" і не наближатися до них самостійно. Такі дії можуть врятувати життя.

