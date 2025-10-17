16:42  17 жовтня
Українцям радять одягатися тепліше: якою буде погода на вихідні
Перейменування скверу в Чернігові на честь Трампа визнали незаконним
На Закарпатті прикордонник переправляв до Румунії сигарети і чоловіків
17 жовтня 2025, 18:56

На Київщині біля річки Десна знайшли бойову частину російської ракети Х-69

17 жовтня 2025, 18:56
Фото: ДСНС
На березі Десни рятувальники знешкодили залишки російської ракети, які могли становити серйозну загрозу для місцевих жителів

Про це повідомляє Мобільний рятувальний центр швидкого реагування ДСНС України, передає RegioNews.

У Вишгородському районі Київської області сапери виявили бойову частину російської ракети Х-69. Небезпечний предмет знайшли поблизу річки Десна під час обстеження місцевості.

За інформацією ДСНС України, до робіт були залучені фахівці Мобільного рятувального центру швидкого реагування. Після детального огляду сапери безпечно знешкодили та вилучили бойову частину ракети, ліквідувавши потенційну загрозу для населення.

Наразі місце події обстежується додатково, аби виключити можливість наявності інших вибухонебезпечних предметів. Фахівці наголошують, що подібні знахідки залишаються небезпечними навіть через тривалий час після обстрілів.

Рятувальники нагадують громадянам: у разі виявлення підозрілих предметів слід одразу повідомити за номером "101" або "102" і не наближатися до них самостійно. Такі дії можуть врятувати життя.

Раніше повідомлялося, на Чернігівщині піротехніки ДСНС знешкодили бойову частину російської ракети "Іскандер-К", яка впала поблизу житлових будинків.

