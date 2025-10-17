11:54  17 жовтня
Помер українсько-американський письменник Юрій Тарнавський
11:22  17 жовтня
СБУ зірвала теракт у Дніпрі: жінка намагалася підірвати авто поліцейського
09:41  17 жовтня
Не помітив на дорозі: на Одещині водій вантажівки збив двох військових
17 жовтня 2025, 15:50

"Вирішити питання з ТЦК" за 8,5 тисячі доларів: на Київщині викрили ділка

17 жовтня 2025, 15:50
Фото: Нацполіція
У Борисполі викрили чоловіка, який отримав хабар за "вплив на ТЦК". Його клієнтом був військовозобов'язаний

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Зазначається, що ділок отримав хабар за допомогу військовозобов'язаному. Його "клієнт" хотів, щоб його дані були видалені з розшуку в системі "Оберіг". 58-річний ділок запевнив його, що має зв'язки в ТЦК, і може допомогти за 8,5 тисячі доларів.

"Задокументували злочинну схему фігуранта працівники Бориспільського управління поліції Київщини за оперативного супроводження працівників Управління стратегічних розслідувань в Київській області ДСР НП України", повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше в Запорізькій області викрили чоловіка, який ухилився від військової служби. Він купив фейкові медичні довідки, щоб отримати статус інвалідності. Таким чином він отримав відстрочку від мобілізації.

16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
Харківські аграрії можуть отримати компенсацію на реконструкцію і будівництво меліоративних систем
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
Вадим Денисенко
Ірина Геращенко
Володимир Фесенко
