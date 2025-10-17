Фото: Нацполіція

У Борисполі викрили чоловіка, який отримав хабар за "вплив на ТЦК". Його клієнтом був військовозобов'язаний

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Зазначається, що ділок отримав хабар за допомогу військовозобов'язаному. Його "клієнт" хотів, щоб його дані були видалені з розшуку в системі "Оберіг". 58-річний ділок запевнив його, що має зв'язки в ТЦК, і може допомогти за 8,5 тисячі доларів.

"Задокументували злочинну схему фігуранта працівники Бориспільського управління поліції Київщини за оперативного супроводження працівників Управління стратегічних розслідувань в Київській області ДСР НП України", повідомили в поліції.

