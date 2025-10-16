Фото: Нацполиция

32-летний житель Запорожья решил уклониться от мобилизации. Для этого он купил фиктивные медицинские документы

Об этом сообщает полиция Запорожской области, передает RegioNews.

В декабре 2023 года мужчина купил поддельные медицинские документы. Затем на основании этих подделок ему предоставили статус личности с инвалидностью II группы бессрочно. Благодаря этому в приложении "Резерв+" мужчина оформил отсрочку от призыва на военную службу.

"В 2025 году во время проверки обоснованности предоставления инвалидности экспертная комиссия Центра оценивания функционального состояния лица выявила нарушения, в результате чего статус "инвалидность" был отменен, а мужчина признан не имеющим инвалидности", - сообщили в полиции.

Расследование продолжается.

Напомним, недавно правоохранители разоблачили шесть новых схем уклонения от мобилизации и задержали восьмерых организаторов. По данным следствия, за деньги от 5 до 20 тысяч долларов дельцы оформляли фиктивные документы во избежание призыва, или переправляли уклонистов за границу вне пунктов пропуска.