12:39  16 октября
В Одесской области почтальонша присваивала пенсии людей
20:54  16 октября
Одесский военный медик попался на взятке $2000 за фальшивые документы
19:50  16 октября
В результате атак на Днепропетровщине погибла 58-летняя женщина, пострадали четыре человека
UA | RU
UA | RU
16 октября 2025, 21:40

В Запорожье мужчина подделал медицинские справки и получил отсрочку от мобилизации

16 октября 2025, 21:40
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

32-летний житель Запорожья решил уклониться от мобилизации. Для этого он купил фиктивные медицинские документы

Об этом сообщает полиция Запорожской области, передает RegioNews.

В декабре 2023 года мужчина купил поддельные медицинские документы. Затем на основании этих подделок ему предоставили статус личности с инвалидностью II группы бессрочно. Благодаря этому в приложении "Резерв+" мужчина оформил отсрочку от призыва на военную службу.

"В 2025 году во время проверки обоснованности предоставления инвалидности экспертная комиссия Центра оценивания функционального состояния лица выявила нарушения, в результате чего статус "инвалидность" был отменен, а мужчина признан не имеющим инвалидности", - сообщили в полиции.

Расследование продолжается.

Напомним, недавно правоохранители разоблачили шесть новых схем уклонения от мобилизации и задержали восьмерых организаторов. По данным следствия, за деньги от 5 до 20 тысяч долларов дельцы оформляли фиктивные документы во избежание призыва, или переправляли уклонистов за границу вне пунктов пропуска.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
уклонение от мобилизации подделка Запорожская область
В Одесской области военный пытался перевести мужчину за границу
14 октября 2025, 14:35
В Одесской области начальник ТЦК "помогал" избежать мобилизации за $2000
14 октября 2025, 13:16
В Киевской области врач "торговал" инвалидностью для уклонистов
10 октября 2025, 21:30
Все новости »
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
В Украине завтра введут графики отключений света
16 октября 2025, 22:19
Герои не вернулись домой: Кировоградщина попрощалась с тремя военными ВСУ
16 октября 2025, 21:28
Семейная ссора: в Киеве женщина подожгла дверь квартиры собственной дочери
16 октября 2025, 21:20
Теневой рынок сигарет в Украине снова растет: что угрожает курильщикам и бюджету
16 октября 2025, 21:07
Одесский военный медик попался на взятке $2000 за фальшивые документы
16 октября 2025, 20:54
Правоохранители ищут пострадавших от работницы морга, которая обворовывала погибших на Харьковщине
16 октября 2025, 20:50
Трамп после разговора с Путиным: "На следующей неделе состоится встреча советников США и РФ"
16 октября 2025, 20:35
На Закарпатье будут судить должностных лиц Госземагентства, незаконно передавшие в частную собственность заповедные земли в Ужгороде
16 октября 2025, 20:11
Спасатели спасли животное, оставшееся под руинами дома в Доброполье
16 октября 2025, 20:08
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Все публикации »
Вадим Денисенко
Ирина Геращенко
Владимир Фесенко
Все блоги »