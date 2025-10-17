В Одесской области правоохранитель с сообщником переправляли мужчин за границу за $18 000

Фото: Офис Генпрокурора

В Одесской области разоблачили канал незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу Украины. К организации схемы причастны сотрудник правоохранительного органа и его сообщник. Обеим сообщено о подозрении

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, подозреваемые наладили канал выезда мужчин призывного возраста за пределы страны.

За "услуги" они требовали по 18 000 долларов США с человека.

Организаторы убеждали клиентов, что могут обеспечить нелегальное пересечение границы вне официального пункта пропуска в направлении Молдовы, при участии отдельных должностных лиц Госпогранслужбы, которые якобы будут "гарантировать" перевозки.

Мужчина, которому предложили воспользоваться схемой, обратился в милицию. Далее происходили под контролем следствия. В октябре после получения первой части взятки – 10 000 долларов США – обоих подозреваемых задержали.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Правоохранители также проверяют возможную причастность других должностных лиц и устанавливают лиц, которые могли воспользоваться незаконными "услугами".

