На Киевщине мужчина забил сожительницу до смерти: ему грозит до 10 лет

Фото: Национальная полиция

В городе Ржищев Киевской области 48-летний местный житель во время конфликта избил свою гражданскую жену, от полученных травм она скончалась

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что трагедия произошла 12 октября.

Полицейские установили, что накануне между сожительницами возник конфликт, во время которого злоумышленник нанес многочисленные удары руками и ногами по телу потерпевшей. От полученных телесных повреждений женщина скончалась.

Фигуранта задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Мужчине сообщено о подозрении. Ему грозит до 10 лет заключения.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Житомирской области мужчину, который убил жену и 9-летнюю дочь, взяли под стражу. Установлено, что супруги воспитывали пятерых детей, трое из них проживали отдельно. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.