07:17  14 октября
ХАМАС отпустил заложника из Донецка: Максим Харкин провел в плену два года
01:35  14 октября
В Украине подорожало строительство жилья
00:55  14 октября
Погиб украинский актер, служивший в ВСУ
UA | RU
UA | RU
14 октября 2025, 08:54

На Хмельнитчине мужчина ударил кума ножом в шею: пострадавший в больнице

14 октября 2025, 08:54
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

В Старосинявском районе Хмельницкой области правоохранители задержали мужчину, который нанес удар ножом в шею своему куму

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что событие произошло 10 октября около 23:00 в одном из сел Старосинявской тергромады.

К 46-летнему местному жителю в гости пришел его кум. Во время распития алкогольных напитков мужчины поругались. В ходе конфликта хозяин дома схватил нож и ударил им гостя в шею.

После нападения злоумышленник вызвал скорую и полицию. Пострадавшего госпитализировали и прооперировали, пока его состояние стабильное.

Правоохранители задержали подозреваемого. Ему объявлено подозрение. Мужчине грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Кривом Роге полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве 31-летнего пассажира автобуса. После преступления нападающий пытался скрыться, но его оперативно задержали правоохранители.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Хмельницкая область конфликт алкоголь мужчина нож ножевое ранение
Конфликт на Житомирщине закончился реанимацией: нападающему грозит до 8 лет
14 октября 2025, 08:24
В Киеве неизвестный открыл стрельбу в баре – пострадала молодая девушка
12 октября 2025, 14:27
В Ровенской области 36-летний мужчина получил 60 суток ареста за нападение на полицейского
10 октября 2025, 18:58
Все новости »
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
В Полтаве иностранец пытал и насиловал женщину, которую заманил в гости: дело передали в суд
14 октября 2025, 09:46
Петиция о лишении гражданства Труханова набрала 25 тысяч голосов меньше, чем за сутки
14 октября 2025, 09:34
В Запорожье эксполицейских осудили за госпредательство
14 октября 2025, 09:30
Враг атаковал Харьковщину: пострадали более 60 гражданских, повреждены здания и авто
14 октября 2025, 09:09
Минус 1200 окупантов и 5 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
14 октября 2025, 08:39
Конфликт на Житомирщине закончился реанимацией: нападающему грозит до 8 лет
14 октября 2025, 08:24
В Тернополе неизвестные больше суток блокировали в автомобиле бывшего футболиста Задорожного
14 октября 2025, 08:07
Удар по Кировоградщине: враг атаковал критическую инфраструктуру
14 октября 2025, 07:46
На Запорожье за сутки 532 удара РФ: два человека погибли, есть разрушение
14 октября 2025, 07:33
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Все публикации »
Вадим Денисенко
Сергей Фурса
Остап Дроздов
Все блоги »