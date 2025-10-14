На Хмельнитчине мужчина ударил кума ножом в шею: пострадавший в больнице

Фото: Национальная полиция

В Старосинявском районе Хмельницкой области правоохранители задержали мужчину, который нанес удар ножом в шею своему куму

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что событие произошло 10 октября около 23:00 в одном из сел Старосинявской тергромады.

К 46-летнему местному жителю в гости пришел его кум. Во время распития алкогольных напитков мужчины поругались. В ходе конфликта хозяин дома схватил нож и ударил им гостя в шею.

После нападения злоумышленник вызвал скорую и полицию. Пострадавшего госпитализировали и прооперировали, пока его состояние стабильное.

Правоохранители задержали подозреваемого. Ему объявлено подозрение. Мужчине грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

