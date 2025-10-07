10:17  07 октября
Смертельное ДТП с маршруткой в Ровенской области: легковушка после столкновения превратилась в кучу металла
09:27  07 октября
В Киеве остановилась "зеленая" ветка метро из-за поломки поезда
07:43  07 октября
Умерла 20-летняя украинская художественная гимнастка Елизавета Хоровинкина
07 октября 2025, 11:12

В Житомирской области мужчину, который убил жену и 9-летнюю дочь, взяли под стражу

07 октября 2025, 11:12
Фото: полиция
Суд избрал меру пресечения жителю села Котовка Житомирского района, который убил жену и ребенка

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

По данным следствия, днем 4 октября дома между супругами возникла ссора. Во время конфликта нетрезвый мужчина кухонным ножом убил 42-летнюю жену и нанес смертельные удары колючим предметом своей 9-летней дочери.

После этого злоумышленник вышел со двора и убил своих котов и собаку, а также пытался убить соседку. 62-летнюю женщину прооперировали, сейчас она находится под наблюдением врачей.

Полицейские задержали мужчину. 5 октября ему объявили подозрение.

Суд 6 октября избрал злоумышленнику меру пресечения – содержание под стражей без права залога. Ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Установлено, что супруги воспитывали пятерых детей, трое из них проживали отдельно. С родителями остались две младшие дочери. В день трагедии 11-летняя девочка была у друзей по соседству.

Отмечается, что в августе 2025 года суд лишил супругов родительских прав, однако по состоянию на 4 октября дети оставались в семье. Правоохранители проверяют действия органов опеки, не выполнивших решение суда (ч. 2 ст. 367 УКУ – служебная халатность).

Напомним, на Днепропетровщине перед судом предстанут супруги, которые до смерти забили 4-летнего сына из-за того, что он без разрешения взял хлеб и печенье. На теле мальчика было более 20-ти травм.

