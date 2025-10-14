Фото: Прокуратура Украины

После продолжительного расследования правоохранители установили подозреваемого в убийстве, которое произошло более года назад

Об этом сообщает Винницкая областная прокуратура, передает RegioNews.

Согласно данным прокуратуры, следователи установили лицо, причастное к умышленному убийству, которое произошло в июле 2022 года на территории Хмельницкого района. Тело местного жителя с огнестрельным ранением было обнаружено во дворе его домовладения. В течение длительного времени правоохранителям не удавалось определить личность злоумышленника и найти орудие преступления.

Расследование возглавлял руководитель Винницкой областной прокуратуры Олег Ткаленко. В ходе следственных действий правоохранители провели экспертизы, следственные эксперименты и допросы свидетелей. На основе собранных улик установлено, что мужчина умышленно лишил жизни потерпевшего и пытался скрыть следы преступления.

По результатам досудебного расследования подозреваемому сообщено о подозрении по части 1 статьи 115 и части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины. Расследование осуществляет Следственное управление ГУНП в Винницкой области.

Напомним о шокирующем случае в Криворожском районе, 29-летний мужчина убил женщину и пытался скрыть преступление в колодце.