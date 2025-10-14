11:38  14 октября
В Киевской области под колесами Mitsubishi погиб пешеход
11:15  14 октября
Во Львове разоблачили агентов РФ, которые совершали поджоги по заказу россиян
07:17  14 октября
ХАМАС отпустил заложника из Донецка: Максим Харкин провел в плену два года
14 октября 2025, 20:20

В Винницкой области раскрыли резонансное убийство 2022 года: задержан подозреваемый

14 октября 2025, 20:20
Фото: Прокуратура Украины
После продолжительного расследования правоохранители установили подозреваемого в убийстве, которое произошло более года назад

Об этом сообщает Винницкая областная прокуратура, передает RegioNews.

Согласно данным прокуратуры, следователи установили лицо, причастное к умышленному убийству, которое произошло в июле 2022 года на территории Хмельницкого района. Тело местного жителя с огнестрельным ранением было обнаружено во дворе его домовладения. В течение длительного времени правоохранителям не удавалось определить личность злоумышленника и найти орудие преступления.

Расследование возглавлял руководитель Винницкой областной прокуратуры Олег Ткаленко. В ходе следственных действий правоохранители провели экспертизы, следственные эксперименты и допросы свидетелей. На основе собранных улик установлено, что мужчина умышленно лишил жизни потерпевшего и пытался скрыть следы преступления.

По результатам досудебного расследования подозреваемому сообщено о подозрении по части 1 статьи 115 и части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины. Расследование осуществляет Следственное управление ГУНП в Винницкой области.

Напомним о шокирующем случае в Криворожском районе, 29-летний мужчина убил женщину и пытался скрыть преступление в колодце.

криминал расследование убийство Винница умышленное убийство подозреваемый
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
