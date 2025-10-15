На Київщині чоловік забив співмешканку до смерті: йому загрожує до 10 років

Фото: Національна поліція

У місті Ржищів Київської області 48-річний місцевий житель під час конфлікту побив свою цивільну дружину, від отриманих травм вона померла

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що трагедія трапилася 12 жовтня.

Поліцейські встановили, що напередодні між співмешканцями виник конфлікт, під час якого зловмисник завдав численних ударів руками та ногами по тілу потерпілої. Від отриманих тілесних ушкоджень жінка померла.

Фігуранта затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Чоловіку повідомлено про підозру. Йому загрожує до 10 років ув'язнення.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, на Житомирщині чоловіка, який убив дружину та 9-річну доньку, взяли під варту. Встановлено, що подружжя виховувало п'ятьох дітей, троє з них проживали окремо. Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.