На Київщині та Полтавщині ліквідували наркобанду: 8 фігурантам оголосили підозру

Фото: Національна поліція

Поліція Київщини припинила діяльність організованої групи, яка виготовляла та збувала наркотики на території Київщини та Полтавщини

Про це повідомляє поліція області, передає RegioNews.

Правоохоронці встановили 43-річного організатора та його співучасників, які виробляли амфетамін і канабіс у нарколабораторії на Київщині.

Під час 75 обшуків вилучено:

близько 1,5 кг амфетаміну,

3 кг канабісу,

обладнання,

прекурсори,

зброю,

мобільні телефони,

банківські картки,

автомобілі та готівку.

Орієнтовна вартість наркотиків на "чорному ринку" – понад 3,5 млн грн.

П'ятьох осіб затримано за ст. 208 КПК, а вісьмом фігурантам повідомлено про підозру за незаконне придбання, зберігання та збут наркотиків у великих розмірах, учинені організованою групою.

Досудове розслідування триває, поліція встановлює причетність інших осіб.

Нагадаємо, у серпні на Київщині було викрито групу осіб, які займалися незаконним обігом наркотиків. Під час обшуків правоохоронці вилучили кокаїн, кетамін, гашиш і канабіс загальною вагою понад 2,3 кг. Зловмисникам загрожує до 10 років ув'язнення.