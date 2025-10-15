На Київщині та Полтавщині ліквідували наркобанду: 8 фігурантам оголосили підозру
Поліція Київщини припинила діяльність організованої групи, яка виготовляла та збувала наркотики на території Київщини та Полтавщини
Про це повідомляє поліція області, передає RegioNews.
Правоохоронці встановили 43-річного організатора та його співучасників, які виробляли амфетамін і канабіс у нарколабораторії на Київщині.
Під час 75 обшуків вилучено:
- близько 1,5 кг амфетаміну,
- 3 кг канабісу,
- обладнання,
- прекурсори,
- зброю,
- мобільні телефони,
- банківські картки,
- автомобілі та готівку.
Орієнтовна вартість наркотиків на "чорному ринку" – понад 3,5 млн грн.
П'ятьох осіб затримано за ст. 208 КПК, а вісьмом фігурантам повідомлено про підозру за незаконне придбання, зберігання та збут наркотиків у великих розмірах, учинені організованою групою.
Досудове розслідування триває, поліція встановлює причетність інших осіб.
Нагадаємо, у серпні на Київщині було викрито групу осіб, які займалися незаконним обігом наркотиків. Під час обшуків правоохоронці вилучили кокаїн, кетамін, гашиш і канабіс загальною вагою понад 2,3 кг. Зловмисникам загрожує до 10 років ув'язнення.