15 жовтня 2025, 08:25

На Київщині та Полтавщині ліквідували наркобанду: 8 фігурантам оголосили підозру

15 жовтня 2025, 08:25
Фото: Національна поліція
Поліція Київщини припинила діяльність організованої групи, яка виготовляла та збувала наркотики на території Київщини та Полтавщини

Про це повідомляє поліція області, передає RegioNews.

Правоохоронці встановили 43-річного організатора та його співучасників, які виробляли амфетамін і канабіс у нарколабораторії на Київщині.

Під час 75 обшуків вилучено:

  • близько 1,5 кг амфетаміну,
  • 3 кг канабісу,
  • обладнання,
  • прекурсори,
  • зброю,
  • мобільні телефони,
  • банківські картки,
  • автомобілі та готівку.

Орієнтовна вартість наркотиків на "чорному ринку" – понад 3,5 млн грн.

П'ятьох осіб затримано за ст. 208 КПК, а вісьмом фігурантам повідомлено про підозру за незаконне придбання, зберігання та збут наркотиків у великих розмірах, учинені організованою групою.

Досудове розслідування триває, поліція встановлює причетність інших осіб.

Нагадаємо, у серпні на Київщині було викрито групу осіб, які займалися незаконним обігом наркотиків. Під час обшуків правоохоронці вилучили кокаїн, кетамін, гашиш і канабіс загальною вагою понад 2,3 кг. Зловмисникам загрожує до 10 років ув'язнення.

